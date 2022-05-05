В Испании задержали Анатолия Шария

В Службе безопасности Украины сообщили, что для поимки блогера была проведена спецоперация в сотрудничестве с Офисом генпрокурора и международными партнерами.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Испании правоохранители задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным СБУ, правоохранительные органы Испании задержали Шария вчера, 4 мая.

"Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей", — рассказали в ведомстве.

В СБУ напомнили, что Шарий в Украине подозревается в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 111 (Государственная измена) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Служба безопасности отметила, что, по мнению следователей, Шарий наносил ущерб информационной безопасности Украины и действовал по заказу иностранных структур.

"Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А.Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины. Продолжаются все необходимые следственно-оперативные меры для того, чтобы это лицо ответило за свои действия перед законом", — заявили в ведомстве.

[ + – ] Пост СБУ

Ни сам Шарий, ни его супруга Ольга на момент публикации этого материала не прокомментировали информацию СБУ в своих соцсетях. Последнее видео блогера на YouTube-канале было опубликовано вчера, 4 мая.

Напомним, ранее криптовалютная биржа Binance по требованию Службы безопасности Украины конфисковала деньги блогера Анатолия Шария в размере 30 тыс. долларов.

25 марта стало известно, что украинские активисты приехали к дому Анатолия Шария в Испании.