В Іспанії затримали Анатолія Шарія

У Службі безпеки України повідомили, що для затримання блогера проведено спецоперацію у співпраці з Офісом генпрокурора та міжнародними партнерами.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В Іспанії правоохоронці затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого Служба безпеки України підозрює в державній зраді. Про це в четвер, 5 квітня, повідомила пресслужба відомства.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За даними СБУ, правоохоронці Іспанії затримали Шарія вчора, 4 травня.

"Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та внаслідок багаторівневої спецоперації українських правоохоронців", — розповіли у відомстві.

У СБУ нагадали, що Шарія в Україні підозрюють у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу — ст. 111 (Державна зрада) та ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).

Служба безпеки зазначила, що, на думку слідчих, Шарій завдав збитків інформаційній безпеці України та діяв на замовлення іноземних структур.

"Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв'ю та виступах О.Шарія є факти його підривної діяльності проти України. Продовжують всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом", — заявили у відомстві.

[ + – ] Пост СБУ

Ані Шарій, ані його дружина Ольга на момент публікації цього матеріалу не прокоментували інформацію СБУ у своїх соцмережах. Останнє відео блогера на YouTube-каналі опубліковано 4 травня.

Нагадаємо, раніше криптовалютна біржа Binance на вимогу Служби безпеки України конфіскувала гроші блогера Анатолія Шарія в розмірі 30 тис. доларів.

25 березня стало відомо, що українські активісти приїхали до будинку Анатолія Шарія в Іспанії.