Шарія затримано в Іспанії: як його спіймали та що чекає на обвинуваченого в держзраді блогера (відео)

Операцію із затримання Шарія проводили місцеві правоохоронці при взаємодії з СБУ й Офісом генпрокурора. ЗМІ повідомляють, що блогера відпустили під підписку про невиїзд, і найближчим часом Україна ініціює екстрадицію.

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У середу, 4 травня, в Іспанії затримали блогера Анатолія Шарія за звинуваченнями в скоєнні держзради та здійсненні протиправної діяльності на шкоду нацбезпеці країни. У Верховній Раді стверджують, що підозрюваний Анатолій Шарій незабаром буде екстрадований в Україну. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, як затримували блогера в Іспанії та що на нього чекає після повернення в країну.

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Анатолія Шарія затримали — подробиці спецоперації

5 травня пресцентр Служби безпеки України повідомив про те, що Анатолія Шарія затримали в Іспанії місцеві правоохоронці. Спецоперація, за даними відомства, проводилася при взаємодії СБУ, Офісу генпрокурора та міжнародних партнерів.

У пресрелізі йшлося, що обвинувачений у держзраді Анатолій Шарій також підозрюється в завданні шкоди інформаційній безпеці країни, а всі протиправні дії він здійснював "на замовлення іноземних структур".

[ + – ] Блогера Анатолія Шарія затримали силовики в Іспанії

Російське агентство "РІА Новини" стверджує, що поліція Іспанії підтвердила їм інформацію про затримання Анатолія Шарія.

Адвокатка заарештованого блогера Сталіна Гуревич у коментарі журналістам не змогла ні підтвердити, ні спростувати заяву СБУ про спецоперацію. За її словами, востаннє з Анатолієм Шарієм вона спілкувалася "вчора чи позавчора", і їй нічого не відомо про затримання блогера в Іспанії.

"Я з Анатолієм завжди на зв'язку, але оскільки він живе не в Росії, у нас зв'язок по інтернету, відповідає він не завжди оперативно. Я йому написала (після інформації про затримання — ред.), поки він не відповідав, хоча повідомлення прочитане. Враховуючи те, що він у Telegram пише, думаю, йому просто не до мене, зайнятий, швидше за все", — додала Гуревич у коментарі журналістам.

Видання "Сьогодні", посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, повідомляло, що в затриманні Анатолія Шарія взяли участь представники Інтерполу.

"Надходила інформація, що він був на своїй віллі. Чи був там затриманий — поки не знаємо", — йшлося в повідомленні.

Ні Анатолій Шарій, ні його дружина Ольга офіційно не підтвердили інформацію про затримання. Об 11:48 за київським часом дружина блогера опублікувала у своєму Telegram знімок із Барселони, який за кілька хвилин вже у свій канал репостнув сам звинувачений у держзраді відеоблогер.

[ + – ] Дружина Анатолія Шарія не підтвердила інформацію про затримання блогера

Анатолій Шарій затриманий — що буде далі та чи планують екстрадувати блогера в Україну

Представник глави держави в Конституційному суді Федір Веніславський у ефірі телемарафону заявив, що найближчим часом Україна ініціює процедуру екстрадиції затриманого в Іспанії Анатолія Шарія. За словами члена комітету Ради з питань національної безпеки та оборони, блогера було заарештовано в межах міжнародної правової допомоги з розшуку.

"Відповідно, зараз буде розпочато процедуру його екстрадиції в Україну, і він постане перед українським судом і нестиме відповідальність за українськими законами... Переконаний, що адвокати Шарія оскаржуватимуть усі дії, тому сподіватися, що він буде на території України завтра — це надто оптимістично. Але те, що він точно потрапить на територію України та буде переданий до рук правосуддя, — у мене сумнівів також немає", — наголосив Веніславський і додав, що міжнародні партнери зараз стежать за дотриманням правових процедур щодо Анатолія Шарія.

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Джерела видання "Сьогодні" в правоохоронних органах підтверджують, що найближчим часом Україна ініціює процедуру екстрадиції затриманого блогера.

"Екстрадиція Шарія відбудеться обов'язково. Як правило, таке здійснюється в проміжку часу близько двох тижнів-місяця, — заявили обізнані джерела в коментарі журналістам.

[ + – ] Затриманого Анатолія Шарія очікує екстрадиція до України, — ЗМІ

Російська журналістка Анастасія Попова, яка є шефом представництва ВДТРК у Брюсселі, заявила, що Анатолія Шарія було відпущено під підписку про невиїзд. За її словами, підозрюваний блогер зможе повернутися в Барселону та чекати на рішення про екстрадицію в Україну.

[ + – ] Анатолія Шарія відпустили під підписку про невиїзд, — росЗМІ

Анатолія Шарія затримано — в чому звинувачують блогера

У лютому 2021 року СБУ оголосила про підозру Анатолію Шарію. Блогеру висунули звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч.1 ст. 111 — "Державна зрада";

ч.1 ст.161 — "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак".

У силовому відомстві стверджували, що Анатолій Шарій провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері, а всі дії були виконані на замовлення іноземних структур.

Також у лютому Служба безпеки України оголосила в розшук блогера після того, як він не з'явився на допит. Також правоохоронці вручили адвокату Анатолія Шарія клопотання про обрання запобіжного заходу його клієнту, яке далі буде направлено в суд.

1 березня 2021 року СБУ розпочала розслідування щодо політичної сили "Партія Шарія", яку підозрювали в порушенні правил реєстрації партій. 21 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкції проти Анатолія Шарія, його дружини Ольги та головного редактора сайту "Страна" Ігоря Гужви.

У лютому 2022 року Володимир Зеленський посилив санкції проти Анатолія Шарія. У підписаному главою держави документі йшлося, що українські провайдери мають заблокувати будь-який доступ до порталів "Шарій.net" і "Страна.ua".

В умовах повномасштабної війни та воєнного стану Володимир Зеленський також ввів у дію рішення РНБО про заборону діяльності проросійських партій, яке поширюється на ОПЗЖ і "Партію Шарія".

Також Фокус публікував ексклюзивне інтерв'ю з головним редактором порталу "Sharij.net" Ольгою Шарій, яка розповіла про виборців Зеленського, (не)єдину Україну та план "Б" на той випадок, якщо політсилу "Партія Шарія" закриють.

Крім цього, Анатолій Шарій посідав друге місце в рейтингу Фокусу "ТОП-50 блогерів України" у 2021 році.