В Україні остаточно заборонили "Партію Шарія", — СБУ

Суд відхилив апеляційну скаргу представників "Партії Шарія" та ухвалив рішення, що ця політична сила дестабілізувала ситуацію в Україні.

В Україні остаточно на офіційному рівні заборонили діяльність проросійської Партії Шарія. Про це повідомляє Служба безпеки України.

У вівторок, 6 вересня, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу представників партії, що фактично означає заборону на її діяльність.

Судді ухвалили таке рішення у відповідь на реакцію СБУ на загрози національній безпеці та на підставі указу Президента та рішення РНБО.

Слідство встановило, а суд погодився, що діяльність цієї політичної сили дестабілізувала суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Крім того, лідер партії та її члени розповсюджували антиукраїнську пропаганду. А сам Анатолій Шарій у своїх відео та інтерв'ю неодноразово пропагував війну України з Росією та висловлював наративи російської пропаганди.

Хто такий лідер партії Анатолій Шарій

Анатолій Шарій — проросійський пропагандист та колишній журналіст. Веде свій блог на відеохостингу YouTube, у якому всіляко підтримує російсько-українську війну та просуває пропагандистські наративи. У червні 2021 року на Шарія було підписано вже 2,45 млн користувачів.

Народився 1978 року в Києві. З 2005 року розпочав кар'єру у журналістиці.

Громадськості Шарій став відомим під час Революції Гідності, коли намагався подавати "свій погляд" (де-факто — транслював російські наративи) на ситуацію.

У 2015 році Шарій створив свою політичну партію, яка стала відома під нинішньою назвою у 2019 році. Її очолювала Ольга Бондаренко — дружина Шарія.

Проти Шарія розслідували дві кримінальні справи. По-перше, правоохоронці підозрювали, що у 2011 році, працюючи в одному з українських ЗМІ, Шарій сам організував на себе замах. Друга справа стосувалася стрілянини у ресторані "Макдональдс", де під час конфлікту блогер поранив чоловіка.

2012 року Шарій виїхав до Литви і попросив там політичного притулку. Роком пізніше на запит України Інтерпол заарештував Шарія в Нідерландах, але його екстрадиція так і не відбулася. Після цього Шарій знову опинився у Литві.

З 2019 року живе в Іспанії у селищі Рода-де-Бара разом із дружиною Ольгою.

Шарій також внесений до бази даних "Миротворця".

Нагадаємо, у травні 2022 року в Іспанії було затримано блогера Анатолія Шарія за звинуваченнями у скоєнні держзради та здійсненні протиправної діяльності на шкоду нацбезпеці країни. Операція із затримання Шарія проводилася місцевими правоохоронцями при взаємодії із СБУ та Офісом генпрокурора.

Фокус також писав, що 1 березня 2021 року СБУ розпочала розслідування щодо політичної сили "Партія Шарія", яку підозрювали у порушенні правил реєстрації партій. 21 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкції проти Анатолія Шарія, його дружини Ольги та головного редактора сайту "Страна" Ігоря Гужви.