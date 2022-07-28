YouTube удалил канал белорусского пропагандиста Азаренка

Одиозный белорус предполагал, что может нарваться на блокировку, поэтому еще в мае завел на платформе запасной канал. Сейчас на нем уже 200 подписчиков.

После трех предупреждений Youtube удалил канал белорусского пропагандиста Григория Азаренка, на котором было почти 10 тыс. подписчиков. Об этом пропагандист написал в своем телеграм-канале.

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Фокус убедился, что в этот раз он не наврал: канал "Григорий Азаренок" действительно больше не доступен.

[ + – ] Так канал Азаренка выглядел раньше

[ + – ] Так канал выглядит сейчас: Youtube сообщает, что он заблокирован из-за нарушения правил сообщества

Ранее платформа уже ограничивала доступ к каналу: получив предупреждение, Азаренок не мог загружать новые видео. В течение трех месяцев он получил три предупреждения, что и стало основанием для удаления канала — такие правила установлены Youtube.

"Товарищи, "гугл" полностью удалил мой аккаунт в "ютубе". Но если жлобалисты думают, что мы опустим руки, то мы действительно их опустим. Им на голову", — так отреагировал на решение Youtube пропагандист.

Кто такой Григорий Азаренок?

[ + – ] Азаренок был единственным гражданским на церемонии награждения сотрудников КГБ в августе 2021 года

Азаренок прославился своими "пятиминутками ненависти", во время которых он оскорбляет оппозиционеров и всех критиков Беларуси и Александра Лукашенко, а также России и Владимира Путина. Белорусский диктатор явно отмечает пропагандиста, иногда поощряя его. К примеру, год назад Лукашенко наградил Азаренка медалью. Примечательно, что в тот день он был единственным гражданским среди сотрудников КГБ, удостоенных наград.

Григорий Азаренок в своих программах не стесняется в выражениях, что может стать причиной бана на Youtube, поэтому он заблаговременно подготовился к такому развитию событий. Еще в мае пропагандист создал резервный канал. Сейчас на нем уже 200 подписчиков.

Впрочем, удаление канала на Youtube не должно расстраивать пропагандиста, так как в марте 2022 года он рассказывал своим зрителям, какая замечательная жизнь начнется в Беларуси после отключения социальных сетей.

Программы Азаренка выходят также на государственном телевидении Беларуси. В них пропагандист оскорблял Украину, называв ее "Бандеростаном", задолго до полномасштабного российского вторжения. "Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально. Бедная, бедная наша Украина", — говорил он в марте 2021 года.

В июле 2021-го Александр Лукашенко рассказал о попытке убийства Азаренка, намекнув на украинский след в истории с покушением.