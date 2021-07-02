"Пистолет привезли из Украины": Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста Азарёнка

Ярый сторонник Лукашенко, телеведущий Азарёнок предпочитает называть Украину "Бандеростаном".

Александр Лукашенко, выступая 2 июля на торжественном собрании в честь Дня независимости Беларуси, рассказал о попытке убийства журналиста телеканала СТВ Григория Азарёнка.

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По его словам, это случилось в ночь на 1 июля. "Цель (цитирую) – обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал", – сказал Лукашенко.

Если тот не отрежет язык себе сам, то это должен был сделать "тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены)". По словам Лукашенко, он также должен был заснять происходящее и выложить в интернет.

Лукашенко уверен, что преступление задумывалось как предупреждение. Если бы не получилось отрезать язык журналисту, его должны были убить.

"Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике", – раскрыл "подробности" Лукашенко.

Он добавил, что Азарёнка "трижды пытались захватить или убить"

Отметим, что имя Григория Азарёнка в Беларуси стало символом действующей власти – все его репортажи и авторские программы посвящены политике и разоблачению оппозиции.

Он рассказывал о "мистической войне" против Лукашенко. Обвинял штаб Тихановской в намерении построить в Беларуси "болотный концлагерь" и заверял, что в стране есть "опыт в борьбе с ползучими гадами и трясиной".

В марте он с экрана обратился и к украинцам: "Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально". Украину он часто называет "Бандеростаном". За подобное творчество его внесли в базу "Миротворца".

Лукашенко наградил журналиста медалью "За отвагу". Этим возмутились ветераны-афганцы, заявившие, что представлять к боевой награде человека, который если чем и отличился, так это обливанием помоями оппонентов режима, – аморально.

В администрации Лукашенко им ответили, что деятельность телеведущего равняется подвигу. "Азарёнок Г.Ю., проявив смелость и гражданское мужество в условиях, связанных с опасностью для здоровья, подвергаясь оскорблениям его чести и достоинства, реализовал право граждан на получение оперативной и правдивой информации про общественно-политические процессы, которые происходили в Беларуси в 2020 году", – говорится в письме администрации.

Напомним, Лукашенко 2 июля приказал полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, из Украины поступает огромное количество оружия.