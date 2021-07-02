"Пістолет привезли з України": Лукашенко розповів про спробу вбивства журналіста Азарьонка

Палкий прихильник Лукашенка, телеведучий Азарьонок воліє називати Україну "Бандеростаном".

Олександр Лукашенко, виступаючи 2 липня на урочистих зборах на честь Дня незалежності Білорусі, розповів про спробу вбивства журналіста телеканалу СТВ Григорія Азарьонка.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, це сталося в ніч на 1 липня. "Мета (цитую) — знерухомити, захопити, кинути в багажник. Вивезти в ліс в найглухіше місце, відрізати язика. Взяти ножиці, щоб сам це зробив", — сказав Лукашенко.

Якщо той не відріже язик собі сам, то це повинен був зробити "той, хто був найнятий за десять тисяч доларів (гроші були перераховані)". За словами Лукашенка, він також повинен був зняти те, що відбувається і викласти в інтернет.

Лукашенко впевнений, що злочин було задумано як попередження. Якби не вийшло відрізати язика журналісту, його мали вбити.

"Пістолет був привезений з України і захований у схованці в Гомельській області, як і інші прилади (тепловізори та інше), які використовувалися при спробі підірвати Вілейську станцію звʼязку Російської Федерації з військово-морським флотом в Атлантиці", — розкрив "подробиці" Лукашенко.

Він додав, що Азарьонка "тричі намагалися захопити або убити"

Зазначимо, що імʼя Григорія Азарьонка в Білорусі стало символом чинної влади — всі його репортажі й авторські програми присвячені політиці та викриттю опозиції.

Він розповідав про "містичну війну" проти Лукашенка. Звинувачував штаб Тихановської у намірі побудувати в Білорусі "болотний концтабір" і запевняв, що в країні є "досвід у боротьбі з повзучими гадами і трясовиною".

У березні він з екрану звернувся і до українців: "Ваших дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат поставляють в європейські борделі мало не офіційно". Україну він часто називає "Бандеростаном". За подібну творчість його внесли в базу "миротворця".

Лукашенко нагородив журналіста медаллю "За відвагу". Цим обурилися ветерани-афганці, які заявили, що представляти до бойової нагороди людину, яка якщо чим і відзначилася, то це обливанням помиями опонентів режиму, — аморально.

В адміністрації Лукашенка їм відповіли, що діяльність телеведучого дорівнює подвигу. "Азарьонок Г.Ю., проявивши сміливість і громадянську мужність в умовах, повʼязаних з небезпекою для здоровʼя, піддаючись образам його честі та гідності, реалізував право громадян на отримання оперативної і правдивої інформації про суспільно-політичні процеси, які відбувалися в Білорусі у 2020 році", — йдеться в листі адміністрації.

Нагадаємо, Лукашенко 2 липня наказав повністю перекрити кордон з Україною. За його словами, з України надходить величезна кількість зброї.