"Страна вымирающего народа и гордонов у власти", - на белорусском ТВ осудили Украину (видео)

Выпуск снял один из государственных телеканалов Беларуси, в нем критикуются украинские власти и сам украинский народ.

Государственный телеканал Беларуси СТВ в рамках программы "Тайные пружины политики 2.0" с Григорием Азаренком сняли сюжет об Украине.

Ведущий снял спецвыпуск, про Украину. В выпуске Азаренко называет страну "нищего и вымирающего народа" с "гордонами" у власти. В нем он критикует действия предыдущей и нынешней украинской власти, а также самих украинцев.

"Они превратили цветущую страну в пиратский бандеростан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли неофициально. Бедная, бедная наша Украина. Страна Гоголя и Булгакова, страна великих киево-печерских святых. Что с тобой сделали эти гордоны?", — утверждает телеведущий.

Также в спецвыпуске белорусский артист Владимир Костюхин заявил, что если бы ему попался Порошенко, то он бы его задушил собственными руками.

В конце выпуска ведущий обратился к украинцам с вопросом: "дорогие наши украинцы, родные наши славяне, как вы терпите это все у власти?".

Напомним, ранее в военкоме Беларуси устроили флешмоб с передачей "заряда энергии" от Лукашенко. Его запустил полковник ВС Беларуси, который ранее пожал руку самопровозглашенному президенту Беларуси.

Также отметим, что Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным конспектировал его слова.