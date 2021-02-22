В военкоме Беларуси устроили флешмоб с передачей "заряда энергии" от Лукашенко (видео)

До этого полковник Кривоносов пожал руку Лукашенко, а теперь решил передать "заряд энергии" подчиненным.

Полковник Андрей Кривоносов ВС Беларуси передал своим подчиненным "заряд энергии", который он получил от встречи с президентом Лукашенко. Об этом сообщает Tut.by.

"Я, полковник Кривоносов, в ходе 6 всебелорусского народного собрания удостоился чести и получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать белорусским военнослужащим", — говорит в видео военный.

Во время собрания, военнослужащий попросил пожать руку Лукашенко, на что тот радостно согласился.

После этого он подходит к сослуживцам, которые вслед за ним начинают пожимать друг другу руку. Позднее полковник Кривоносов сообщил о своем желании передать эстафету в Управление внутренних дел Беларуси.

Напомним, Александра Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным конспектировал его слова.