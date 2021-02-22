У військкоматі Білорусі влаштували флешмоб з передачею "заряду енергії" від Лукашенка (відео)

До цього полковник Кривоносов потиснув руку Лукашенку, а тепер вирішив передати "заряд енергії" підлеглим.

Полковник Андрій Кривоносов ЗС Білорусі передав своїм підлеглим "заряд енергії", який він отримав від зустрічі з президентом Лукашенком. Про це повідомляє Tut.by.

"Я, полковник Кривоносов, у ході 6 Всебілоруського народного зібрання удостоївся честі й отримав від Головнокомандувача Збройними Силами Республіки Білорусь Олександра Лукашенка заряд енергії й рішучості, який має намір зараз передати білоруським військовослужбовцям", — говорить у відео військовий.

Під час зборів військовослужбовець попросив потиснути руку Лукашенка, на що той радісно погодився.

Після цього він підходить до товаришів по службі, які слідом за ним починають тиснути один одному руку. Пізніше полковник Кривоносов повідомив про своє бажання передати естафету в Управління внутрішніх справ Білорусі.

Нагадаємо: Олександра Лукашенко під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним конспектував його слова.