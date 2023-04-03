Работает на Кремль: СБУ сообщила о подозрении блогеру-миллионнику Подоляке

По информации следствия Юрий Подоляк неоднократно выступал в ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева, а также призывал к захвату Украины и уничтожении ее инфраструктуры в своих видеороликах.

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Блогеру Юрию Подоляке сообщили о подозрении в работе на Российскую Федерацию против Украины. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале СБУ.

"Находясь на территории страны-агрессора, он активно участвует в информационно-психологических операциях российских спецслужб", — говорится в сообщении СБУ.

Так, Подоляка регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, в том числе на ток-шоу российского журналиста-пропагандиста Владимира Соловьева. Во время этих эфиров блогер неоднократно призывал к захвату Украины и уничтожению гражданской инфраструктуры страны.

Также блогер на личном сайте, а также на каналах Ютуба, Рутуба и в мессенджере Телеграм распространял пророссийские фейки. При этом на Подоляка подписаны более миллиона пользователей интернета.

Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его взрывной деятельности против Украины.

СБУ сообщила пророссийскому блогеру о подозрении в совершении преступлений сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

Кто такой Юрий Подоляка

Подоляка родился 21 февраля 1975 года в городе Сумы (по данным "Миротворца" — село Песчаное Сумской области).

По словам самого Подоляки, окончил Сумской государственный университет.

В 2004 году принимал участие в "Оранжевой революции", но уже в 2013 году занял антиукраинскую позицию и начал озвучивать в своем блоге и статьях антиукраинские нарративы.

Женат, имеет двое детей. Старшая дочь сейчас, по словам пропагандиста, проживает на территории Украины.

Внесен в базу данных "Миротворца" как предатель, пособник российских военных преступников и антиукраинский пропагандист.

К слову, именно Подоляка распространил в информационном пространстве фейк о том, что одна из пострадавших женщин при обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе — нанятая актриса и бьюти-блогерша.

Блогер Юрий Подоляка неоднократно призывал к захвату Украины в своих видеороликах

Напомним, в начале сентября 2022 года появилась информация о том, что в Украине будут судить пророссийского блогера-миллионника. По информации СМИ, речь шла о Юрие Подоляке, который неоднократно распространял российскую пропаганду и запомнился украинцам фейком о пострадавшей во время обстрела роддома в Мариуполе женщине.

Также мы информировали о том, что конце июля 2022 года YouTube удалил канал белорусского пропагандиста Григория Азаренка. Ранее платформа уже ограничивала доступ к каналу: получив предупреждение, Азаренок не мог загружать новые видео. В течение трех месяцев он получил три предупреждения, что и стало основанием для удаления канала — такие правила установлены Youtube.