Организовывал постановочное шествие и благословлял оккупантов: СБУ разоблачила священника УПЦ МП из Изюма

Священник освящал их колонны военной техники окупантов в Купянском районе и выступал "режиссером" мероприятий по имитации поддержки россиян в Харьковской области.

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В Харьковской области СБУ разоблачила бывшего настоятеля храма УПЦ (МП). Во время оккупации Харьковской области он благословлял русских окупантов, а также устраивал постановочное церковное шествие. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Правоохранители собрали доказательную базу на священника. Он открыто поддержал вооруженную агрессию РФ и в период временной оккупации части Харьковской области организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси с участием местных жителей.

"По данным контрразведки СБУ, во время "мероприятия" он благословлял российских окупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе. Весь "процесс" приказал своим приспешникам зафиксировать на камеру для дальнейшего обнародования на кремлевских медиаресурсах. Таким образом враг пытался имитировать поддержку "захватчиков со стороны местных верующих", — сообщили в СБУ.

Когда Харьковщину увольняли, священник-коллаборант сбежал с семьей в РФ. Там он стал настоятелем православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

В Украине в отношении протоиерея возбуждено уголовное производство по ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ранее украинские новости сообщали о жителе Харькова, который продает крыло российской ракеты С-300. Вес куска ракеты – 15 килограммов. В описании он уточнил, что может продать или обменять его на 20 листов шифера.

СБУ сообщила о подозрении блогеру-миллионнику Подоляце. Он не раз выступал в токшоу российского пропагандиста Владимира Соловьева, а также призывал к захвату Украины.