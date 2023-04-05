"Пустіть труну Героя до церкви": під час похорону бійця ЗСУ в храмі УПЦ МП стався конфлікт (відео)

Як повідомляють місцеві жителі, священники храму не дозволили внести труну з тілом загиблого захисника всередину, через що й виник конфлікт.

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У Чернівецькій області в селі Задубрівка під час похорону 28-річного бійця ЗСУ Івана Назарія, який загинув 29 березня у війні проти Росії, виник конфлікт між людьми та священниками храму святого Архистратига Михаїла. Присутні на похороні виламали двері до будівлі. Про це повідомляють на сторінці храму в мережі.

"Задубрівка = все. Спиляли двері. Увірвалися в храм. Б'ють православних вірян. Поліція не приїхала взагалі, скоріше за все, така і була домовленість. Перед храмом панотці ПЦУ зображають молитву. Заносять червоно-чорний прапор у вівтар. Тіло героя, воїна ЗСУ лежить перед храмом як непотріб, ПЦУ зайнята привласненням майна християн", — йдеться в повідомленні.

У коментарях під дописом люди розповідають, що тіло труну загиблого захисника не пускали до храму, тож конфлікт виник саме через це. Присутні на місці побратими полеглого та інші віряни почали ламати замки до храму, щоб занести труну.

"То включіть прямий ефір, щоб всі бачили, що ви творите…пустіть труну Героя до церкви!", — написав у коментарі Андрій Зазуляк.

Також в коментарях люди пишуть, що в Задубрівці до храму і раніше не дозволяли вносити тіла полеглих захисників, не зважаючи на те, був він вірянином УПЦ МП чи УПЦ КП.

На відео, яке опублікували в мережі представники храму святого Архистратига Михаїла чути, як присутні скандують: "Ганьба!" і, щоб московські священники забиралися геть.

За церковними канонами, відспівування померлого відбувається в домі Божому – в храмі. У православній вірі відспівувати має право священник. Це таїнство може проводитися вдома за місцем проживання покійного, в церкві або на цвинтарі перед похованням тіла. Відомі випадки, наприклад, у воєнний час, коли відспівували на місці поховань. У сучасних умовах немає ніяких перешкод здійснити цей важливий ритуал за всіма правилами Церкви.

Нагадаємо, що у Хмельницькому 4 квітня відбулася позачергова сесія міськради, на якій депутати одноголосно вирішили долю 13 земельних ділянок, якими користувалася УПЦ МП у місті. Право користування цими ділянками припинили.

На Харківщині СБУ викрила колишнього настоятеля храму УПЦ (МП), який під час окупації Харківської області благословляв російських окупантів, а також влаштовував постановочну церковну ходу.