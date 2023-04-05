"Пустите гроб Героя в церковь": во время похорон бойца ВСУ в храме УПЦ МП произошел конфликт (видео)

Как сообщают местные жители, священники храма не позволили внести гроб с телом погибшего защитника внутрь, из-за чего возник конфликт.

Related video

В Черновицкой области в селе Задубровка во время похорон 28-летнего бойца ВСУ Ивана Назария, погибшего 29 марта в войне против России, возник конфликт между людьми и священниками храма святого Архистратига Михаила. Собравшиеся на похоронах выломали дверь в здание. Об этом сообщают на странице храма в сети.

"Задубровка = все. Спилили двери. Ворвались в храм. Бьют православных верующих. Полиция не приехала вообще, скорее всего, такая и была договоренность. Перед храмом батюшки ВТО изображают молитву. Заносят красно-черный флаг в алтарь. Тело героя, воина ВСУ лежит перед храмом как хлам, ПЦУ занята присвоением имущества христиан", — говорится в сообщении.

В комментариях под сообщением люди рассказывают, что тело гроб погибшего защитника не пускали в храм, поэтому конфликт возник именно из-за этого. Присутствовавшие на месте побратимы погибшегго и другие верующие начали ломать замки в храм, чтобы занести гроб.

"Так включите прямой эфир, чтобы все видели, что вы творите... пустите гроб Героя в церковь!", — написал в комментарии Андрей Зазуляк.

Также в комментариях люди пишут, что в Задубровке в храм и раньше не разрешали вносить тела павших защитников, несмотря на то, был ли он верующим УПЦ МП или УПЦ КП.

На видео, опубликованном в сети представителями храма святого Архистратига Михаила слышно, как присутствующие скандируют: "Позор!" и, чтобы московские священники убирались прочь.

Согласно церковным канонам, отпевание умершего происходит в доме Божием – в храме. В православной вере петь имеет право священник. Это таинство может совершаться дома по месту жительства усопшего, в церкви или на кладбище перед погребением тела. Известны случаи, например в военное время, когда отпевали на месте захоронений. В современных условиях нет никаких препятствий совершить этот ритуал по всем правилам Церкви.

Напомним, что в Хмельницком 4 апреля состоялась внеочередная сессия горсовета, на которой депутаты единогласно решили судьбу 13 земельных участков, которыми пользовалась УПЦ МП в городе. Право пользования этими участками было прекращено.

В Харьковской области СБУ разоблачила бывшего настоятеля храма УПЦ (МП), который во время оккупации Харьковской области благословлял российских оккупантов, а также устраивал постановочное церковное шествие.