Забрали все: УПЦ МП, залишаючи храм на Київщині, "звільнила" його від лінолеуму і дверей (відео)

На Київщині в місті Біла Церква ще один храм перейшов під порядкування Української православної церкви (Київського патріархату). Він дістався громаді без дверей і настеленої підлоги.

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Про це в "Фейсбук" повідомив священнослужитель Православної церкви України, капелан ЗСУ Микола Гопайнич.

"Представники громади московського патріархату у Білій Церкві, залишаючи храм, зняли бокові вхідні двері з двох сторін, зняли лінолеум з підлоги та забрали все, що можна було тільки забрати", — написав він.

Капелан прикріпив відео та фото, де видно, що храм залишився без вхідних дверей і з голою бетонною підлогою.

Раніше, 21 березня, у Білій Церкві представники УПЦ МП звільнили Храм святого Пантелеймона, який розташований на вулиці Карбишева. Перехід відбувся відповідно до чинного законодавства після юридичного оформлення рішення громади. Там підлога і двері були на місці.

Нагадаємо, що на Волині священник УПЦ МП не впустив до місцевого храму похоронну процесію загиблого на війні місцевого жителя. Через це священникам ПЦУ довелося відспівувати покійного під брамою.

У Чернівецькій області в селі Задубрівка стався скандал через те, що священники єдиного в селі храму, який належить УПЦ МП, не пускали труну з тілом загиблого на війні бійцем ЗСУ. Присутні виламали двері до храму.