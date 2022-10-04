Дочь известного свингера, наркомана и любителя оргий утверждает, что именно он создал куклу Барби

Энн Райан утверждает, что именно ее отец Джек Райан создал знаменитую куклу Барби, но компания Mattel уничтожает его наследие.

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67-летняя Энн Райан борется за наследие своего отца, Джека Райана, утверждая, что именно он создал знаменитую куклу Барби, но игрушечный гигант Mattel удалил все упоминания о нем из-за того, что Джек прожил жизнь полную наркотиков и сексуальный оргий. Об этом пишет Daily Mail.

Энн Райан говорит, что отсылала в Mattel десятки писем, но все они игнорировались. Сейчас она ищет доступ к внутренним записям и архивам, которые, по ее словам, докажут роль ее отца как изобретателя самой известной в мире куклы.

Джек Райан покончил с собой в 1991 году в возрасте 65 лет, был женат пять раз и был известным лос-анджелесским свингером, который устраивал оргии в своем имении. Среди гостей в его особняке упоминается певец Том Джонс.

[ + – ] Джек Райан и актриса Жа Жа Габор Фото: Getty Images

Энн говорит, что Mattel предпочитает придерживаться своей версии о том, что Барби была изобретена Рут Хэндлер и нигде не упоминает Джека Райана.

Mattel отчаянно пытается защитить репутацию своей самой продаваемой игрушки от репутации Райана, хоть Рут Хэндлер также выгнали из компании за подделку книг, а позже приговорили к пяти годам условно, 2500 часам общественных работ и штрафу в размере 57 000 долларов.

Энн Райан утверждает, что у нее есть документы и чертежи ее отца, которые подтверждают, что именно он изобрел Барби в 1959 году. Рут Хэндлер и ее муж Эллиот основали компанию Mattel в 1945 году. Изначально они продавали рамки для фотографий, потом фурнитуру для кукольных домиков и музыкальные игрушки. Кукла Барби произвела настоящую революцию.

[ + – ] Рут Хэндлер с мужем и куклой Барби Фото: Mattel

В корпоративной истории Mattel на веб-сайте компании Джек Райан не упоминается, рассказывается только, что Рут Хэндлер вдохновилась тем, как ее дочь Барбара играла с бумажными куклами и придумала Барби.

"Что не упоминается в корпоративной истории, так это то, что роль моего отца в разработке Барби началась задолго до того, как он пришел в Mattel. Когда он рос, он был одержим женскими формами, изучая и отслеживая пин-апы известных художников, и в течение многих лет продвигал Рут идею взрослой куклы-женщины", — утверждает Рут.

Во время европейских каникул в 1956 году Рут Хэндлер обнаружила Bild-Lilli, пластиковую куклу для взрослых, созданную по мотивам сексуального популярного мультяшного персонажа из немецкой газеты.

Полагая, что преобразование Bild-Lilli может принести Mattel целое состояние как детской игрушке, Хэндлер передала ее Райану, получившему образование в Йельском и Гарвардском университетах, руководителю отдела исследований и дизайна компании, и велел ему "сотворить чудо".

[ + – ] Первая кукла Барби Фото: Скриншот

Райан, который ранее разрабатывал ракеты для Пентагона, начал работать над собственным детальным проектированием и дизайном, используя Bild-Lilli в качестве модели, и создал куклу, которая и стала Барби. Он изобрел движущиеся суставы куклы и назвал ее в честь своей первой жены Барбары.

О Джеке Райане упоминается в мемуарах Рут Хэндлер 1994 года под названием "Кукла мечты". Но в итоге создатели самой популярной куклы в мире поссорились, Mattel урезала огромные гонорары Райана, которые ему платили за дизайн и продажу Барби и других игрушек. Райан разорвал свои тесные связи с Mattel через два десятилетия и подал на компанию в суд на 24 миллиона долларов за невыплату гонораров. В итоге он получил меньше половины.

[ + – ] Чертеж куклы Барби от Райана, предоставленный его дочерью Фото: Скриншот

Энн предоставила оригинальный патент своего отца на знаменитую куклу, поданный в 1959 году. Она включила фотографию подробных рисунков Барби своего отца в электронное письмо генеральному директору Mattel, "надеясь, что это привлечет внимание Mattel".

"Мой отец — настоящий отец Барби. Очевидно, что Рут не одобряла его образ жизни и завидовала его достижениям", — заявила Энн Райан и отметила, что "пора внести ясность" в историю куклы Барби.

Кроме оргий, Джек Райан также много пил и употреблял кокаин, и у него были периоды депрессии — периоды, которые Энн теперь связывает "со стрессом и тревогой из-за недоброжелательности Рут Хэндлер по отношению к нему".

В конце концов он перенес сердечный приступ и изнурительный инсульт и застрелился. Среди его жен была известная своими девятью браками модель, светская львица и актриса Жа Жа Габор.

"Теперь я хочу, чтобы Mattel раскошелилась и, наконец, признала все, что мой отец сделал для этой компании. Что он был отцом Барби и многое другое", — заявила Энн Райан.

Напомним, скоро на экраны выйдет фильм, в котором роль куклы Барби исполнит Марго Робби. Благодаря этой картине Марго стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.