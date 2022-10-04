Дочка відомого свінгера, наркомана та любителя оргій стверджує, що саме він створив ляльку Барбі

Енн Раян стверджує, що саме її батько, Джек Раян, створив знамениту ляльку Барбі, але компанія Mattel знищує його спадщину.

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67-річна Енн Раян бореться за спадщину свого батька, Джека Раяна, стверджуючи, що саме він створив знамениту ляльку Барбі, але іграшковий гігант Mattel видалив усі згадки про нього через те, що Джек прожив життя повне наркотиків та сексуальних оргій. Про це пише Daily Mail.

Енн Раян каже, що надсилала до Mattel десятки листів, але всіх їх ігнорували. Зараз вона шукає доступу до внутрішніх записів та архівів, які, за її словами, доведуть роль її батька як винахідника найвідомішої у світі ляльки.

Джек Раян наклав на себе руки у 1991 році у віці 65 років, був одружений п'ять разів і був відомим лос-анджелеським свінгером, який влаштовував оргії у своєму маєтку. Серед гостей у його особняку згадується співак Том Джонс.

[ + – ] Джек Раян та акторка Жа Жа Габор Фото: Getty Images

Енн каже, що Mattel вважає за краще дотримуватися своєї версії про те, що Барбі винайшла Рут Хендлер, і ніде не згадують Джека Раяна.

Mattel відчайдушно намагається захистити репутацію своєї найпопулярнішої іграшки від репутації Раяна, хоч Рут Хендлер також вигнали з компанії за підробку книг, а пізніше засудили до п'яти років умовно, 2500 годин громадських робіт і штрафу в розмірі 57 000 доларів.

Енн Раян стверджує, що має документи і креслення її батька, які підтверджують, що саме він винайшов Барбі в 1959 році. Рут Хендлер та її чоловік Еліот заснували компанію Mattel у 1945 році. Спочатку вони продавали рамки для фотографій, потім фурнітуру для лялькових будиночків та музичні іграшки. Лялька Барбі справила справжню революцію.

[ + – ] Рут Хендлер з чоловіком і лялькою Барбі Фото: Mattel

У корпоративній історії Mattel на вебсайті компанії Джек Раян не згадується, розповідається лише, що Рут Хендлер надихнулася тим, як її дочка Барбара грала з паперовими ляльками та вигадала Барбі.

"Що не згадується в корпоративній історії, так це те, що роль мого батька в розробці Барбі почалася задовго до того, як він прийшов у Mattel. Коли він ріс, він був одержимий жіночими формами, вивчаючи і відстежуючи пін-ап відомих художників, і протягом багатьох років просував Рут ідею дорослої ляльки-жінки», — стверджує Рут.

Під час європейських канікул в 1956 Рут Хендлер виявила Bild-Lilli, пластикову ляльку для дорослих, створену за мотивами сексуального популярного мультяшного персонажа з німецької газети.

Вважаючи, що перетворення Bild-Lilli може принести Mattel цілий статок як дитячій іграшці, Хендлер передала її Раяну, який здобув освіту в Єльському та Гарвардському університетах, керівнику відділу досліджень та дизайну компанії, і наказала йому "створити диво".

[ + – ] Перша лялька Барбі Фото: Скриншот

Раян, який раніше розробляв ракети для Пентагону, почав працювати над власним детальним проєктуванням та дизайном, використовуючи Bild-Lilli як модель, і створив ляльку, яка і стала Барбі. Він винайшов рухомі суглоби ляльки і назвав її на честь своєї першої дружини Барбари.

Про Джека Раяна згадується в мемуарах Рут Хендлер 1994 під назвою "Лялька мрії". Але в результаті творці найпопулярнішої ляльки у світі посварилися, Mattel урізала величезні гонорари Раяна, які йому платили за дизайн та продаж Барбі та інших іграшок. Раян розірвав тісні зв'язки з Mattel через два десятиліття і подав на компанію до суду на 24 мільйони доларів за невиплату гонорарів. У результаті він одержав менше від половини.

[ + – ] Креслення ляльки Барбі від Раяна, надане його дочкою Фото: Скриншот

Енн надала оригінальний патент батька на знамениту ляльку, поданий у 1959 році. Вона включила фотографію докладних малюнків Барбі свого батька до електронного листа генеральному директору Mattel, "сподіваючись, що це приверне увагу Mattel".

"Мій батько — справжній батько Барбі. Очевидно, що Рут не схвалювала його спосіб життя і заздрила його досягненням", — заявила Енн Раян і зазначила, що "пора внести ясність" в історію ляльки Барбі.

Крім оргій, Джек Раян також багато пив і вживав кокаїн, і у нього були періоди депресії — періоди, які Енн тепер пов'язує "зі стресом і тривогою через недоброзичливість Рут Хендлер щодо нього".

Зрештою, він переніс серцевий напад і виснажливий інсульт і застрелився. Серед його дружин була відома своїми дев'ятьма шлюбами модель, світська левиця та актриса Жа Жа Габор.

"Тепер я хочу, щоб Mattel розщедрилася і, нарешті, визнала все, що мій батько зробив для цієї компанії. Що він був батьком Барбі і багато іншого", — заявила Енн Раян.

Нагадаємо, незабаром на екрани вийде фільм, у якому роль ляльки Барбі виконає Марго Роббі. Завдяки цій картині Марго стала найоплачуванішою акторкою Голлівуду.