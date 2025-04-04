Получить выход к Черному морю: Польша хочет купить порт в Одессе

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак предложил неоднозначную инициативу: по его мнению, страна должна получить доступ к Черному морю путем аренды или приобретения порта в Одессе.

Related video

Об этом сообщает польское издание Inpoland.

По словам Колодзейчака, такой шаг позволит Польше эффективнее экспортировать польское и европейское зерно, снизить затраты на транспортировку и расширить торговые возможности с африканскими странами.

Так поляки смогут обеспечить себе доступ к Черному морю, "где тонна пшеницы для Африки в среднем стоит на 100 злотых выше".

Михал Колодзейчак заявил, что боится вступления Украины в Евросоюз, потому что Польша не знает, что будет дальше. Гарантией безопасности для польских сельскохозяйственных компаний, по его мнению, могли бы стать полмиллиона гектаров украинской земли.

Чиновник озвучил идею аренды украинских сельскохозяйственных земель для польских компаний. Он считает, что польские аграрные предприятия могли бы эффективно использовать до полумиллиона гектаров украинской земли. Колодзейчак подчеркнул, что такие предложения стоит обсудить на межправительственном уровне.

Однако он выразил обеспокоенность по поводу возможного вступления Украины в ЕС, считая, что перед этим следует ввести временный запрет на инвестиции украинских компаний в польский агросектор, чтобы избежать недобросовестной конкуренции.

По словам вице-министра сельского хозяйства и развития села Польши, эти идеи следует передать министерству иностранных дел, поскольку их общие "задачи и потребности заботиться о польском сельском хозяйстве".

Такие заявления прозвучали на фоне сложных польско-украинских отношений и продолжающейся войны в Украине, поэтому инициативы по передаче украинских стратегических объектов или земель иностранным компаниям могут вызвать неоднозначную реакцию в украинском обществе.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что его страна не планирует отправлять миротворцев в Украину, потому что это даст повод российским пропагандистам утверждать, что Варшава вместе с Кремлем хочет "поделить" украинские территории.

А 26 марта генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что НАТО в случае угрозы атаки на Польшу со стороны РФ встанет на защиту поляков.