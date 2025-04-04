Отримати вихід до Чорного моря: Польща хоче купити порт в Одесі

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак запропонував неоднозначну ініціативу: на його думку, країна повинна отримати доступ до Чорного моря шляхом оренди або придбання порту в Одесі.

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Про це повідомляє польське видання Inpoland.

За словами Колодзейчака, такий крок дозволить Польщі ефективніше експортувати польське та європейське зерно, знизити витрати на транспортування та розширити торгові можливості з африканськими країнами.

Так поляки зможуть забезпечити собі доступ до Чорного моря, "де тонна пшениці для Африки в середньому коштує на 100 злотих вище".

Міхал Колодзейчак заявив, що боїться вступу України до Євросоюзу, тому що Польща не знає, що буде далі. Гарантією безпеки для польських сільськогосподарських компаній, на його думку, могли б стати пів мільйона гектарів української землі.

Чиновник озвучив ідею оренди українських сільськогосподарських земель для польських компаній. Він вважає, що польські аграрні підприємства могли б ефективно використовувати до півмільйона гектарів української землі. Колодзейчак підкреслив, що такі пропозиції варто обговорити на міжурядовому рівні.

Однак він висловив занепокоєння з приводу можливого вступу України до ЄС, вважаючи, що перед цим слід ввести тимчасову заборону на інвестиції українських компаній у польський агросектор, аби уникнути недобросовісної конкуренції.

Зі слів віцеміністра сільського господарства та розвитку села Польщі, ці ідеї слід передати міністерству закордонних справ, оскільки їхні спільні "завдання та потреби дбати про польське сільське господарство".

Ці заяви пролунали на фоні складних польсько-українських відносин і триваючої війни в Україні, тому ініціативи щодо передачі українських стратегічних об'єктів чи земель іноземним компаніям можуть викликати неоднозначну реакцію в українському суспільстві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що його країна не планує відправляти миротворців до України, бо це дасть привід російським пропагандистам стверджувати, що Варшава разом із Кремлем хоче "поділити" українські території.

А 26 березня генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте на пресконференції після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском заявив, що НАТО в разі загрози атаки на Польщу з боку РФ стане на захист поляків.