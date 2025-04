Мужчина разложил вдоль обочины 140 000 фунтов стерлингов и их никто не украл: почему так произошло

На Тайване мужчина разложил крупную сумму денег вдоль дороги, чтобы просушить и поднял ажиотаж. Купюры привлекли внимание прохожих, но ни один из них не решился взять хотя бы одну.

Related video

Об этом сообщает издание Need To Know.

Происшествие произошло в городе Тайнань. Среди дня местные жители заметили необычную картину — на улице вдоль дороги были разложены деньги.

Прохожие не решились приближаться к пачкам с деньгами, ожидая какой-то подвох.

Впрочем, один из прохожих таки не выдержал и сообщил в полицию об этом "безобразии".

Правоохранители отреагировали и прибыли на место вызова. Здесь выяснилось, что деньги в сумме около 140 тысяч фунтов стерлингов в эквиваленте разложил местный житель по имени Ли.

Он обнаружил, что они отсырели в тайнике и решил их подсушить.

Полиция посоветовала Ли отнести деньги в банк, и он согласился это сделать.

Напомним, что мужчина показал купюры, испорченные красным штампом с надписью "Дональд Трамп живет здесь" и стрелочкой, указывающей на Белый дом. Сертифицированный финансовый эксперт и владелец компании Custom Fit Financial, рассказал, что в большинстве случаев такие банкноты действительны.

Также сообщалось, что в США женщина нашла конверт с 6 тыс. долларов наличными, валявшийся за несколькими картонными коробками на заднем дворе. Однако воспользоваться деньгами американка так и не смогла.