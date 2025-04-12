В Киеве задержали экс-футболиста Александра Алиева: он отрицает, что был пьяным за рулем (видео)

В Киеве полицейские задержали бывшего игрока "Динамо" Александра Алиева, который якобы находился за рулем навеселе. Сам футболист впоследствии прокомментировал инцидент и сказал, что все "решил" с полицией.

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Видео с инцидентом конфликта и задержанием экс-футболиста обнародовали местные паблики в Telegram.

На кадрах можно увидеть, что полицейские пытаются вытащить водителя иномарки, которая стояла перед полицейской машиной. Впоследствии на видео можно увидеть, что задержанное лицо правоохранителями очень похоже на экс-футболиста киевского "Динамо" Александра Алиева.

По свидетельствам очевидцев, Алиев едва держался на ногах, что дало основания свидетелям заподозрить, что экс-футболист был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также сообщалось, что пассажирка его Mercedes G-Class вылезла на капот прямо перед полицией.

Однако впоследствии экс-футболист обнародовал в своем Instagram сториз, в котором подтвердил факт задержания полицией. В то же время Алиев категорически отрицал, что он находился за рулем "под градусом".

"И где я пьян, скажите? Особенно там, где пишут [в соцсетях], что я пьян. И чего вы решили, что я пьян? Все со мной хорошо и все со мной нормально", — заявил бывший футболист "Динамо".

Также Алиев сообщил, что ему удалось разобраться с полицией в ситуации, и все "прекрасно".

"Так что не пишите всякую х**ню, что я пьяный там или не пьяный", — грубо и откровенно сказал Александр Алиев.

Ранее экс-футболист рассказал о том, как бы вел себя при вероятной личной встрече с Путиным. Алиев заявил, что гипотетический разговор с лидером РФ был бы очень коротким, а потом бы просто "перерезал бы ему горло".

Впоследствии стало известно, что Алиев планирует делать после завершения войны. По словам экс-футболиста, он планирует "долго праздновать победу Украины".