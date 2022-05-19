"Буду пить неделю": футболист Алиев рассказал о планах после победы Украины в войне (видео)

Бывший полузащитник киевского "Динамо" уверен в том, что война завершится победой Украины, а его ждет бурное празднование.

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Украинский футболист Александр Алиев рассказал, как планирует отмечать победу Украины в войне с Россией. Футболист вместе с многолетним напарником по "Динамо" Артемом Милевским дал интервью журналисту Александру Денисову для проекта "Денисов TIME".

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Отвечая на вопрос, каким будет первый день после войны, Алиев заявил, что намерен долго отмечать победу Украины. По мнению футболиста, главным итогом вооруженного противостояния станет отсутствие погибших мирных жителей.

"Самое главное, чтобы у нас не гиб наш народ, народ Украины. Главное, детки, бабушки и женщины. Первым делом, я спокойно вздохну и честно скажу, буду пить неделю. И пускай что хотят, то и говорят, зато я буду искренне радоваться", — сказал Алиев и вышел из кадра.

[ + – ] Артем Милевский и Александр Алиев о первом дне после победы (с 29:20)

Отметим, что футболисты Артем Милевский и Александр Алиев имеют скандальную репутацию. В конце нулевых, когда оба были футболистами основного состава "Динамо" (Киев), игроки часто отдавали предпочтение ночному отдыху даже перед важными матчами. В связи с таким образом жизни, президент киевского клуба Игорь Суркис неоднократно штрафовал футболистов.

Александр Алиев завершил профессиональную карьеру в 2016 году, последним профессиональным клубом для него стал казахстанский "Тараз". Артем Милевский также завершил карьеру, но осенью 2021 года. В последнее время опытный футболист выступал в составе закарпатского "Миная".

Ранее Фокус рассказывал, что Артем Милевский попал в скандал: украинская модель и актриса Даша Астафьева обвинила бывшего футболиста в некорректном поведении. Девушка отметила, что Милевский требовал суп в волонтерском центре для себя и своих друзей. Сам бывший игрок "Динамо" опроверг эту информацию, отметив, что так же, как и Астафьева, занимается волонтерской деятельностью.

Также мы сообщали, что в начале российской агрессии в Украине Александр Алиев записал видеообращение к футболистам, которые продолжают играть и работать в России. Под критику 37-летнего футболиста попали Анатолий Тимощук, работающий в "Зените", а также Иван Ордец, выступающий за "Динамо" (Москва).