"Питиму тиждень": футболіст Алієв розповів про плани після перемоги України у війні (відео)

Колишній півзахисник київського "Динамо" впевнений у тому, що війна завершиться перемогою України, а на нього чекає бурхливе святкування.

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Український футболіст Олександр Алієв розповів, як планує святкувати перемогу України у війні з Росією. Футболіст разом із багаторічним напарником з "Динамо" Артемом Мілевським дав інтерв'ю журналісту Олександру Денисову для проєкту "Денисов TIME".

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Відповідаючи на запитання, яким буде перший день після війни, Алієв заявив, що має на меті довго святкувати перемогу України. На думку футболіста, головним результатом збройного протистояння стане відсутність загиблих мирних мешканців.

"Найголовніше, щоб у нас не гинув наш народ, народ України. Головне, дітки, бабусі та жінки. Насамперед я спокійно зітхну і чесно скажу, питиму тиждень. І нехай що хочуть, то й кажуть, зате я буду щиро радіти", — сказав Алієв і вийшов із кадру.

[ + – ] Артем Мілевський та Олександр Алієв про перший день після перемоги (з 29:20)

Зазначимо, що футболісти Артем Мілевський та Олександр Алієв мають скандальну репутацію. Наприкінці нульових, коли обидва були футболістами основного складу "Динамо" (Київ), гравці часто віддавали перевагу нічному відпочинку навіть перед важливими матчами. У зв'язку з таким способом життя президент київського клубу Ігор Суркіс неодноразово штрафував футболістів.

Олександр Алієв завершив професійну кар'єру у 2016 році, останнім професійним клубом для нього став казахстанський "Тараз". Артем Мілевський також завершив кар'єру, але восени 2021 року. Останнім часом досвідчений футболіст виступав у складі закарпатського "Минаю".

Раніше Фокус розповідав, що Артем Мілевський потрапив у скандал: українська модель та акторка Даша Астаф'єва звинуватила колишнього футболіста в некоректній поведінці. Дівчина зазначила, що Мілевський вимагав суп у волонтерському центрі для себе та своїх друзів. Сам колишній гравець "Динамо" спростував цю інформацію, зазначивши, що так само як і Астаф'єва, займається волонтерською діяльністю.

Також ми повідомляли, що на початку російської агресії в Україні Олександр Алієв записав відеозвернення до футболістів, які продовжують грати та працювати в Росії. Під критику 37-річного футболіста потрапили Анатолій Тимощук, який працює в "Зеніті", а також Іван Ордець, який виступає за "Динамо" (Москва).