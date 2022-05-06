Футболіст Мілевський вимагав суп для себе та друзів у волонтерському центрі, — Астаф'єва (відео)

Ексфутболіст київського "Динамо" Артем Мілевський потрапив у черговий скандал.

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Українська модель і співачка Даша Астаф'єва розповіла про скандал із колишнім футболістом київського "Динамо" та збірної України Артемом Мілевським. В ефірі програми "Петров Live" на каналі ISLND TV Астаф'єва розповідала про свою роботу у волонтерському центрі, де вона допомагає чистити картоплю для приготування їжі для українських військових.

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Дівчина зізналася, що чоловіки, які не пішли на війну, могли б виконувати фізичні роботи у волонтерському центрі. Ведучий Володимир Петров у відповідь на це розповів історію про те, як прийшов у центр на запрошення Астаф'євої, щоб поїсти борщу, і зустрів там одного колишнього футболіста, пізніше назвавши прізвище Мілевського.

"Він залишився в Києві, але з ним була сутичка, коли він прийшов і вимагав суп. І один із наших волонтерів йому сказав: "Знаєш, у тебе на бухло є гроші, а ти не можеш заплатити?". Тим більше, що ці гроші ми витрачаємо на закупівлю продуктів. Виходить, він забрав у дітей із "Охматдиту" або у військових шість порцій, ще й активно того вимагаючи. Я не стрималася і сказала: "Ти знаєш, напевно, ти можеш знайти час, щоб піти та приготувати суп собі та своїм друзям, із яким ти відпочивав уночі". Після цього він перестав приходити", — розповіла Даша Астаф'єва.

[ + – ] Історія про Мілевського та суп (на відео — з 30:12)

Артистка також зазначила, що їй соромно за таких людей, додавши, що "через перегар було чути, що йому не до війни".

Артем Мілевський: реакція на історію про суп

Футболіст опублікував пост на своїй сторінці в Instagram, який супроводжувало відео, на якому він разом із кількома чоловіками несе якийсь вантаж. Деталі того, що відбувається на відео, Мілевський не описав, а підпис присвятив відповіді Дарії Астаф'євій.

"Дашка-картопля, якщо захочеш ще хайпонути на мені, клич, придумаємо історію реальнішу. PS Сукня — топ. 6 супів "вимагав", це топчик", — написав Мілевський.

Один із користувачів у коментарях нагадав футболісту про те, що є достатньо свідків його поведінки, та порекомендував почати писати пости кирилицею, а не латиницею. На що Мілевський відповів: "У тебе забув спитати, клоуне, що мені робити".

[ + – ] Артем Мілевський опублікував відео у відповідь заявам Даші Астаф'євої

Фото: Скриншот

Нагадаємо, що Артем Мілевський завершив професійну кар'єру восени 2021 року. У жовтні футболіст пройшов прощальне коло НСК "Олімпійський" під пісню "Віват, король".