Під "Віват, король" і зі сльозами: Артем Мілевський пройшов прощальне коло на НСК "Олімпійський" (відео)

Легендарний форвард "Динамо" нещодавно оголосив про завершення кар'єри і вирішив попрощатися з уболівальниками, пройшовши коло пошани на головній арені країни.

Екс-нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський попрощався з уболівальниками в перерві матчу 12-го туру чемпіонату України "Динамо" — "Дніпро-1".

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36-річний футболіст пройшов коло пошани і потиснув руки вболівальникам. Під час цієї ходи колишній нападник "Динамо" не витримав і почав плакати. Цікаво, що протягом всього маршруту гравця звучала пісня Тамари Гвердцителі: "Віват, король!".

[ + – ] Артем Мілевський попрощався з уболівальниками

Артем Мілевський виступав за "Динамо" з 2002 по 2013 роки. Після цього футоліст поїхав грати в зарубіжних клубах: "Газіантепспор" (Туреччина), "Хайдук" (Хорватія), "Спліт" (Хорватія), "Конкордія" (Румунія), "Тосно" (Росія), "Динамо" (Білорусь), "Кишварда" (Угорщина) і "Минай" (Ужгород).

У складі "Динамо" Київ Артем Мілевський тричі ставав чемпіоном України, чотири рази піднімав над головою Кубок України і тричі — Суперкубок країни. У складі Національної збірної України нападник доходив до 1/4 фіналу чемпіонату світу, а також грав у фінальній частині Євро-2012.

Раніше Фокус розповідав про те, що Мілевський розкритикував поведінку нинішнього головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу. Екс-нападник "Динамо" не розуміє, чому румунський фахівець допускає критичні висловлювання на адресу інших тренерів, зокрема, наставника "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Відзначимо, що матч "Динамо" — "Дніпро-1" завершився перемогою киян з рахунком 2:0. Голи забивали Віктор Циганков та Денис Гармаш. Після цієї перемоги кияни продовжують лідирувати в чемпіонаті України, набравши 32 очка. Команда Мірчі Луческу випереджає найближчого переслідувача — донецький "Шахтар" на три очки.

[ + – ] "Динамо" — "Дніпро-1": огляд матчу

Віктор Циганков вийшов на перше місце в таблиці бомбардирів, забивши 9 голів у поточному чемпіонаті. Денис Гармаш забив свій шостий гол у турнірі.