Под "Виват, король" и со слезами: Артем Милевский прошел прощальный круг на НСК "Олимпийский" (видео)

Легендарный форвард "Динамо" недавно объявил о завершении карьеры и решил проститься с болельщиками, пройдя круг почета на главной арене страны.

Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский попрощался с болельщиками в перерыве матча 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" — "Днепр-1".

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36-летний футболист прошел круг почета и пожал руки болельщикам. Во время этого шествия бывший нападающий "Динамо" не выдержал и начал плакать. Любопытно, что в течение всего маршрута игрока звучала песня Тамары Гвердцители: "Виват, король!".

[ + – ] Артем Милевский попрощался с болельщиками

Артем Милевский выступал за "Динамо" с 2002 по 2013 года. После этого футолист уехал играть в зарубежных клубах: "Газиантепспор" (Турция), "Хайдук" (Хорватия), "Сплит" (Хорватия), "Конкордия" (Румыния), "Тосно" (Россия), "Динамо" (Белорусь), "Кишварда" (Венгрия) и "Минай" (Ужгород).

В составе "Динамо" Киев Артем Милевский трижды становился чемпионом Украины, четыре раза поднимал над головой Кубок Украины и трижды — Суперкубок страны. В составе Национальной сборной Украины нападающий доходил до 1/4 финала чемпионата мира, а также играл в финальной части Евро-2012.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Милевский раскритиковал поведение нынешнего главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу. Экс-нападающий "Динамо" не понимает, почему румынский специалист допускает критичные высказывания в отношении других тренеров, в частности, наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Отметим, что матч "Динамо" — "Днепр-1" завершился победой киевлян со счетом 2:0. Голы забивали Виктор Цыганков и Денис Гармаш. После этой победы киевляне продолжают лидировать в чемпионате Украины, набрав 32 очка. Команда Мирчи Луческу опережает ближайшего преследователя — донецкий "Шахтер" на три очка.

[ + – ] "Динамо" - "Днепр-1": обзор матча

Виктор Цыганков вышел на первое место в таблице бомбардиров, забив 9 голов в текущем чемпионате. Денис Гармаш забил свой шестой гол в турнире.