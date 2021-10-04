"Мирча делал тоже самое": Милевский раскритиковал поведение Луческу

Бывший нападающий "Динамо" не понял, почему Луческу критикует нынешнего тренера "Шахтера".

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский заступился за тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби, которого раскритиковал нынешний главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.

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"Я не очень понял, что там Луческу наговорил про Де Дзерби после разгромного поражения в Суперкубке. Это же смешно, говорил, что Де Дзерби бегает и кричит на судей.

Блин, ну ты же делал тоже самое, когда работал в "Шахтере". Я отлично помню, как прессовали арбитров, постоянно бегали шумели, его знаменитая фраза "Браво, федерация и шапку бросал. А теперь возглавил "Динамо" и говорит, что тренеры "Шахтера" теперь бегают и кричат. Мирча, при всем уважении, ты же делал тоже самое", – возмутился Милевский в эфире передачи "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1/2/3".

Блин, ну ты, когда был в Шахтере, такого не делал? Просто я вспоминаю, как они давали прессинг на судей, выбегали. Федерация, шапку бросали… И сейчас в Динамо говорит, что выбегают, мешают… Мирча, при всем уважении, ты делал то же самое", – сказал Милевский в программе "Великий футбол".

Милевский говорил о пресс-конференции Мирчи Луческу после Суперкубка Украины, на которой Луческу говорил, что его не уважают тренеры "Шахтера", а также, что дончане пытались давить на судейство с помощью крика на арбитров.

После этого команды снова встретились в чемпионате Украины и матч завершился нулевой ничьей. Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби считает, что дончане были в этом матче сильнее.

Киевляне продолжают лидировать в чемпионате Украины, "Шахтер" идет на втором месте.