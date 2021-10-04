"Мирча делал тоже самое": Милевский раскритиковал поведение Луческу
Бывший нападающий "Динамо" не понял, почему Луческу критикует нынешнего тренера "Шахтера".
Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский заступился за тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби, которого раскритиковал нынешний главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.
"Я не очень понял, что там Луческу наговорил про Де Дзерби после разгромного поражения в Суперкубке. Это же смешно, говорил, что Де Дзерби бегает и кричит на судей.
Блин, ну ты же делал тоже самое, когда работал в "Шахтере". Я отлично помню, как прессовали арбитров, постоянно бегали шумели, его знаменитая фраза "Браво, федерация и шапку бросал. А теперь возглавил "Динамо" и говорит, что тренеры "Шахтера" теперь бегают и кричат. Мирча, при всем уважении, ты же делал тоже самое", – возмутился Милевский в эфире передачи "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1/2/3".
Блин, ну ты, когда был в Шахтере, такого не делал? Просто я вспоминаю, как они давали прессинг на судей, выбегали. Федерация, шапку бросали… И сейчас в Динамо говорит, что выбегают, мешают… Мирча, при всем уважении, ты делал то же самое", – сказал Милевский в программе "Великий футбол".
Милевский говорил о пресс-конференции Мирчи Луческу после Суперкубка Украины, на которой Луческу говорил, что его не уважают тренеры "Шахтера", а также, что дончане пытались давить на судейство с помощью крика на арбитров.
После этого команды снова встретились в чемпионате Украины и матч завершился нулевой ничьей. Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби считает, что дончане были в этом матче сильнее.
Киевляне продолжают лидировать в чемпионате Украины, "Шахтер" идет на втором месте.