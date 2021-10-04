"Играл только "Шахтер". Де Дзерби – о матче с "Динамо" (видео)

Итальянский специалист считает, что его команда была сильней, несмотря на то, что не била по воротам.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями после ничейного матча против киевского "Динамо" в чемпионате Украины (0:0).

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О матче с "Динамо"

Только наша команда играла. Мы постоянно находились на другой половине поля. Да, мы не выиграли сегодня, но я очень доволен ребятам и как они играли, – сказал Де Дзерби "ПроФутболу".

Я смотрел матч, в котором играл только "Шахтер". Где "Динамо"? Я не знаю, какой матч смотрели другие люди.

"Шахтер" сегодня абсолютно доминировал. Мы создавали много моментов, но нам не удалось конвертировать их в гол. Мне понравилось, как играл сегодня в нападении Педриньо – он был хорош, хоть и не является нападающим.

О травмах Траоре и Исмаили

Исмаили практически здоров – у него небольшое повреждение. Он вернется в расположение команды вместе с Фернандо и Дентиньо уже совсем скоро, после небольшой паузы. Ласину Траоре придется ждать порядка 7 месяцев.

Мы хорошо сыграли с "Интером", победили в Суперкубке и сегодня вечером тоже, – сказал Роберто Де Дзерби.

Напомним, вчера в центральном матче тура киевское "Динамо" встретилось с донецким "Шахтером" и в этом матче победитель не был выявлен. Матч завершился нулевой ничьей, который не поменял положения вещей в турнирной таблице чемпионата Украины – там, по-прежнему, впереди киевское "Динамо", которое опережает "Шахтер" на три очка в турнирной таблице. Впереди у команд еще 20 туров в украинской премьер-лиге и ситуация еще может кардинально поменяться.

После перерыва обе команды сыграют также и в Лиге чемпионов. "Шахтеру" предстоит спаренный тур с мадридским "Реалом", а киевлянам – с "Барселоной".