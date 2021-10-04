"Грав тільки "Шахтар". Де Дзербі — про матч із "Динамо" (відео)

Італійський фахівець вважає, що його команда була сильнішою, незважаючи на те, що не била по воротах.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поділився враженнями після нічийного матчу проти київського "Динамо" в чемпіонаті України (0: \0).

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Про матч із "Динамо"

Тільки наша команда грала. Ми постійно перебували на іншій половині поля. Так, ми не виграли сьогодні, але я дуже задоволений хлопцями і як вони грали, — сказав Де Дзербі "ПроФутболу".

Я дивився матч, в якому грав тільки "Шахтар". Де "Динамо"? Я не знаю, який матч дивилися інші люди.

"Шахтар" сьогодні абсолютно домінував. Ми створювали багато моментів, але нам не вдалося конвертувати їх у гол. Мені сподобалося, як грав сьогодні в нападі Педріні — він був хороший, хоч і не є нападником.

Про травми Траоре й Ісмаїлі

Ісмаїлі практично здоровий — у нього невелике ушкодження. Він повернеться в розташування команди разом із Фернандо і Дентіньйо вже зовсім скоро, після невеликої паузи. Ласіна Траоре доведеться чекати майже 7 місяців.

Ми добре зіграли з "Інтером", перемогли в Суперкубку і сьогодні ввечері теж, — сказав Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, вчора в центральному матчі туру київське "Динамо" зустрілося з донецьким "Шахтарем" і в цьому матчі переможця не визначили. Матч завершився нульовою нічиєю, який не змінив положення речей у турнірній таблиці чемпіонату України — там, як і раніше, попереду київське "Динамо", яке випереджає "Шахтар" на три очки в турнірній таблиці. Попереду в команд ще 20 турів в українській прем'єр-лізі і ситуація ще може кардинально змінитися.

Після перерви обидві команди зіграють також і в Лізі чемпіонів. "Шахтар" чекає спарений тур із мадридським "Реалом", а киян — із "Барселоною".