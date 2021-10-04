"Мірча робив те ж саме": Мілевський розкритикував поведінку Луческу

Колишній нападник "Динамо" не зрозумів, чому Луческу критикує нинішнього тренера "Шахтаря".

Ексфорвард київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський заступився за тренера "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, якого розкритикував нинішній головний тренер "Динамо" Мірча Луческу.

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"Я не дуже зрозумів, що там Луческу наговорив про Де Дзербі після розгромної поразки в Суперкубку. Це ж смішно, говорити, що Де Дзербі бігає і кричить на суддів.

Блін, ну ти ж робив те ж саме, коли працював у "Шахтарі". Я добре пам'ятаю, як пресували арбітрів, постійно бігали, шуміли, його знаменита фраза "Браво, федерація" і шапку кидав. А тепер очолив "Динамо" і каже, що тренери "Шахтаря" тепер бігають і кричать. Мірча, при всій повазі, ти ж робив те ж саме", — обурився Мілевський в ефірі передачі "Великий футбол" на телеканалі "Футбол 1/2/3".

Блін, ну ти, коли був у Шахтарі, такого не робив? Просто я згадую, як вони давали пресинг на суддів, вибігали. Федерація, шапку кидали ... І зараз у Динамо каже, що вибігають, заважають ... Мірча, при всій повазі, ти робив те ж саме", — сказав Мілевський у програмі "Великий футбол".

Мілевський говорив про пресконференцію Мірчі Луческу після Суперкубку України, на якій Луческу говорив, що його не поважають тренери "Шахтаря", а також, що донеччани намагалися тиснути на суддівство за допомогою крику на арбітрів.

Після цього команди знову зустрілися в чемпіонаті України і матч завершився нульовою нічиєю. Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі вважає, що донеччани були в цьому матчі сильнішими.

Кияни продовжують лідирувати в чемпіонаті України, "Шахтар" на другому місці.