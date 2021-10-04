"Мірча робив те ж саме": Мілевський розкритикував поведінку Луческу
Колишній нападник "Динамо" не зрозумів, чому Луческу критикує нинішнього тренера "Шахтаря".
Ексфорвард київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський заступився за тренера "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, якого розкритикував нинішній головний тренер "Динамо" Мірча Луческу.
"Я не дуже зрозумів, що там Луческу наговорив про Де Дзербі після розгромної поразки в Суперкубку. Це ж смішно, говорити, що Де Дзербі бігає і кричить на суддів.
Блін, ну ти ж робив те ж саме, коли працював у "Шахтарі". Я добре пам'ятаю, як пресували арбітрів, постійно бігали, шуміли, його знаменита фраза "Браво, федерація" і шапку кидав. А тепер очолив "Динамо" і каже, що тренери "Шахтаря" тепер бігають і кричать. Мірча, при всій повазі, ти ж робив те ж саме", — обурився Мілевський в ефірі передачі "Великий футбол" на телеканалі "Футбол 1/2/3".
Блін, ну ти, коли був у Шахтарі, такого не робив? Просто я згадую, як вони давали пресинг на суддів, вибігали. Федерація, шапку кидали ... І зараз у Динамо каже, що вибігають, заважають ... Мірча, при всій повазі, ти робив те ж саме", — сказав Мілевський у програмі "Великий футбол".
Мілевський говорив про пресконференцію Мірчі Луческу після Суперкубку України, на якій Луческу говорив, що його не поважають тренери "Шахтаря", а також, що донеччани намагалися тиснути на суддівство за допомогою крику на арбітрів.
Після цього команди знову зустрілися в чемпіонаті України і матч завершився нульовою нічиєю. Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі вважає, що донеччани були в цьому матчі сильнішими.
Кияни продовжують лідирувати в чемпіонаті України, "Шахтар" на другому місці.