Футболист Милевский требовал суп для себя и друзей в волонтерском центре, — Астафьева (видео)

Экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский попал в очередной скандал.

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Украинская модель и певица Даша Астафьева рассказала о скандале с бывшим футболистом киевского "Динамо" и сборной Украины Артемом Милевским. В эфире программы "Петров Live" на канале "ISLND TV", Астафьева рассказывала о своей работе в волонтерском центре, где она помогает чистить картошку для приготовления еды для украинских военных.

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Девушка призналась, что мужчины, которые не пошли на войну, могли бы выполнять физические работы в волонтерском центре. Ведущий Владимир Петров в ответ на это рассказал историю о том, как пришел в центр по приглашению Астафьевой, чтобы поесть борща и встретил там "одного бывшего футболиста", позже назвав фамилию Милевского.

"Он остался в Киеве, но с ним была стычка, когда он пришел и требовал суп. И один из наших волонтеров ему сказал: "Знаешь, у тебя на бухло есть деньги, а ты не можешь заплатить?". Тем более, что эти деньги мы тратим на закупку продуктов. Получается, он забрал у детей из "Охматдета" или у военных шесть порций, еще и активно того требуя. Я не сдержалась и сказала: "Ты знаешь, наверное, ты можешь найти время, чтобы пойти и приготовить суп себе и своим друзьям, с которым ты отдыхал ночью". После этого он перестал приходить", — рассказала Даша Астафьева.

[ + – ] История про Милевского и суп (на видео - с 30:12)

Артистка также отметила, что ей стыдно за таких людей, добавив, что "по перегару было слышно, что ему не до войны".

Артем Милевский: реакция на историю про суп

Футболист опубликовал пост на своей странице в Instagram, который сопроводил видео, на котором вместе с несколькими мужчинами несет какой-то груз. Детали происходящего на видео Милевский не описал, а подпись посвятил ответу Дарье Астафьевой.

"Дашка-картошка, если захочешь еще хайпонуть на мне, зови, придумаем историю пореальнее. P.S. Платье — топ. 6 супов "вымогал", это топчик", — написал Милевский.

Один из пользователей в комментариях напомнил футболисту о том, что есть достаточно свидетелей его поведения и порекомендовал начать писать посты кириллицей, а не латиницей. На что Милевский ответил "у тебя забыл спросить клоун, что мне делать".

[ + – ] Артем Милевский опубликовал видео в ответ заявлениями Даши Астафьевой

Фото: Скриншот

Напомним, что Артем Милевский завершил профессиональную карьеру осенью 2021 года. В октябре футболист прошел прощальный круг по НСК "Олимпийский" под песню "Виват, король".