У Києві затримали ексфутболіста Олександра Алієва: він заперечує, що був п'яним за кермом (відео)

В Києві поліцейські затримали колишнього гравця "Динамо" Олександра Алієва, який нібито перебував за кермом напідпитку. Сам футболіст згодом прокоментував інцидент і сказав, що все "вирішив" з поліцією.

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Відео з інцидентом конфлікту та затриманням ексфутболіста оприлюднили місцеві пабліки в Telegram.

На кадрах можна побачити, що поліцейські намагаються витягнути кермувальника іномарки, яка стояла перед поліцейською машиною. Згодом на відео можна побачити, що затримана особа правоохоронцями була дуже схожа від ексфутболіста київського "Динамо" Олександра Алієва.

За свідченнями очевидців, Алієв ледве тримався на ногах, що дало підстави свідкам запідозрити, що ексфутболіст був стані сильного алкогольного сп’яніння. Також повідомлялося, що пасажирка його Mercedes G-Class вилізла на капот просто перед поліцією.

Однак згодом ексфутболіст оприлюднив у своєму Instagram сторіз, у якому підтвердив факт затримання поліцією. Водночас Алієв категорично заперечив, що він перебував за кермом напідпитку.

"І де я п'яний, скажіть? Особливо там, де пишуть [в соцмережах], що я п'яний. І чого ви вирішили, що я п'яний? Все зі мною добре і все зі мною нормальною", — заявив колишній футболіст "Динамо".

Також Алієв повідомив, що йому вдалося розібратися з поліцією в ситуації, і все "чудово".

"Так що не пишіть всіляку х**ню, що я п'яний там чи не п'яний", — грубо та відверто сказав Олександр Алієв.

Раніше ексфутболіст розповів про те, як би поводився при ймовірній особистій зустрічі з Путіним. Алієв заявив, що гіпотетична розмова з лідером РФ була б дуже короткою, а потім би просто "перерізав би йому горло".

Згодом стало відомо, що Алієв планує робити після завершення війни. За словами ексфутболіста, він планує "довго святкувати перемогу України".