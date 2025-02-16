"Банки не принимают": мужчина показал новые испорченные доллары со штампами (фото)

Люди спорят, принимают ли банки такие поврежденные купюры, а также, можно ли расплачиваться ими в магазинах, транспорте и заведениях общественного питания.

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Мужчина поделился фотографией 20-долларовой купюры, которую ему дал товарищ, чтобы оплатить свою часть счета в ресторане. На этих банкнотах можно увидеть красный штамп с надписью "Дональд Трамп живет здесь" и стрелочкой, указывающей на Белый дом. Его пост появился 10 февраля на одном из тематических форумов в Reddit и сразу ворвалось в тренды, собрав множество реакций.

Доллары со штампом

В комментариях пользователи платформы начали спорить, принимают ли банки поврежденные купюры, а также, можно ли расплачиваться ими в магазинах, транспорте и заведениях общественного питания.

"Я видел один из таких штампов на купюре в 1 доллар. На лицевой стороне. Очевидно, Дональд Трамп живет в волосах Джорджа Вашингтона", — пошутил один из участников обсуждения;

"Повреждение банкнот — это федеральное преступление", — заметил другой пользователь Reddit.

Следующий добавил: "Я работаю в банке и постоянно вижу такие деньги. У меня есть 5-долларовая купюра с аналогичным штампом, а также еще одна, где написано: "Хиллари здесь не живет!". Да, уже нет, но когда-то жила".

Банки принимают не всегда

Чед Геммон, сертифицированный финансовый эксперт и владелец компании Custom Fit Financial, рассказал, что в большинстве случаев такие банкноты действительны.

"Долларовые банкноты со смешными сообщениями действительны, их можно использовать, если маркировка не заслоняет номинал или серийный номер, иначе это могут расценить как мошенничество. Некоторые банки не принимают такие деньги. Если это произойдет, можете обратиться в другое учреждение", — добавил Геммон.

На банкнотах есть красный штамп с надписью "Дональд Трамп живет здесь" Фото: Reddit

Пока неизвестно, смог ли автор поста расплатиться в ресторане, используя купюры с политическим лозунгом.

Напомним, в Неаполе (Италия) следователи взяли штурмом, вероятно, одну из крупнейших в Европе фабрик по печати фальшивых денег. За расследование этого дела взялось Центральное управление по борьбе с подделками национальной полиции.

А вот Мэри Венегас из Сакраменто (штат Калифорния, США), которая нашла конверт с 6 тыс. долларов наличными, валявшийся за несколькими картонными коробками на заднем дворе. Однако воспользоваться деньгами американка так и не смогла.