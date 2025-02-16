"Банки не приймають": чоловік показав нові зіпсовані долари зі штампами (фото)

Люди сперечаються, чи приймають банки такі пошкоджені купюри, а також, чи можна розплачуватися ними у магазинах, транспорті та закладах громадського харчування.

Related video

Чоловік поділився фотографією 20-доларової купюри, яку йому дав товариш, щоб оплатити свою частину рахунку в ресторані. На цих банкнотах можна побачити червоний штамп з написом "Дональд Трамп живе тут" і стрілочкою, що вказує на Білий дім. Його допис з’явився 10 лютого на одному з тематичних форумів у Reddit й відразу увірвався в тренди, зібравши безліч реакцій.

Долари зі штампом

У коментарях користувачі платформи почали сперечатися, чи приймають банки пошкоджені купюри, а також, чи можна розплачуватися ними у магазинах, транспорті та закладах громадського харчування.

"Я бачив один з таких штампів на купюрі в 1 долар. На лицьовій стороні. Очевидно, Дональд Трамп живе у волоссі Джорджа Вашингтона", — пожартував один з учасників обговорення;

"Псування банкнот — це федеральний злочин", — зауважив інший користувач Reddit.

Наступний додав: "Я працюю в банку і постійно бачу такі гроші. У мене є 5-доларова купюра з аналогічним штампом, а також ще одна, де написано: "Гілларі тут не живе!". Так, уже ні, але колись жила".

Деякі банки не приймають

Чед Геммон, сертифікований фінансовий експерт і власник компанії Custom Fit Financial, розповів, що в більшості випадків такі банкноти дійсні.

"Доларові банкноти зі смішними повідомленнями дійсні, їх можна використовувати, якщо маркування не затуляє номінал або серійний номер, інакше це можуть розцінити як шахрайство. Деякі банки не приймають такі гроші. Якщо це станеться, можете звернутися до іншої установи", — додав Геммон.

На банкнотах є червоний штамп з написом "Дональд Трамп живе тут" Фото: Reddit

Наразі невідомо, чи зміг автор допису розплатитися в ресторані, використовуючи купюри з політичним гаслом.

Нагадаємо, у Неаполі (Італія) слідчі взяли штурмом, ймовірно, одну з найбільших в Європі фабрик з друку фальшивих грошей. За розслідування цієї справи взялося Центральне управління по боротьбі з підробками національної поліції.

А от Мері Венегас із Сакраменто (штат Каліфорнія, США), яка знайшла конверт із 6 тис. доларів готівкою, що валявся за кількома картонними коробками на задньому дворі. Однак скористатися грошима американка так і не змогла.