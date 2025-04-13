Опасная находка: мужчина показал, что десятилетиями скрывалось под землей в его саду

Обычная стрижка газона обернулась для британца Росса Миллера находкой снаряда времен Второй мировой. После проверки саперов выяснилось, что взрывчатки внутри нет, и теперь находка используется как охладитель для напитков.

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Об этом пишет Metro.

Житель Великобритании Росс Миллер наткнулся на неожиданную находку — 11-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны. После того как саперы выяснили, что взрывчатки внутри нет, он решил превратить ее в необычный охладитель для пива.

Инцидент произошел в субботу, 5 апреля, когда Росс подстригал газон и заметил в земле металлический предмет. Ранее предыдущие владельцы дома упоминали о чем-то закопанном, но Миллер предположил, что это часть старого водопровода. Однако при внимательном осмотре он обнаружил ударный капсюль, напоминающий пулю, и дату "1940" на корпусе.

Опасаясь за безопасность своей девятилетней дочери Ханны, мужчина немедленно связался с экстренными службами. Полиция Западной Мерсии оцепила район в радиусе 100 метров и вызвала саперов. Специалисты прибыли спустя два часа и подтвердили: это 25-фунтовая учебная бомба, уже лишенная взрывчатки.

Мужчина планирует отполировать находку и использовать ее в качестве импровизированного охладителя Фото: PA

После очистки устройство было возвращено Россу как памятный сувенир. Теперь он планирует отполировать находку и использовать ее в качестве импровизированного охладителя для напитков на следующем барбекю.

"Положу в нее лед и буду хранить пиво. Отличный повод для разговора", — пошутил Миллер.

Британец признался, что хоть день и прошел впустую, главное — все завершилось благополучно.

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