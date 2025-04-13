Небезпечна знахідка: чоловік показав, що десятиліттями ховалося під землею в його саду

Звичайна стрижка газону обернулася для британця Росса Міллера знахідкою снаряда часів Другої світової. Після перевірки саперів з'ясувалося, що вибухівки всередині немає, і тепер знахідку використовують як охолоджувач для напоїв.

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Про це пише Metro.

Житель Великої Британії Росс Міллер натрапив на несподівану знахідку — 11-кілограмову бомбу часів Другої світової війни. Після того як сапери з'ясували, що вибухівки всередині немає, він вирішив перетворити її на незвичайний охолоджувач для пива.

Інцидент стався в суботу, 5 квітня, коли Росс підстригав газон і помітив у землі металевий предмет. Раніше попередні власники будинку згадували про щось закопане, але Міллер припустив, що це частина старого водопроводу. Однак при уважному огляді він виявив ударний капсуль, що нагадує кулю, і дату "1940" на корпусі.

Побоюючись за безпеку своєї дев'ятирічної доньки Ханни, чоловік негайно зв'язався з екстреними службами. Поліція Західної Мерсії оточила район у радіусі 100 метрів і викликала саперів. Фахівці прибули через дві години і підтвердили: це 25-фунтова навчальна бомба, вже позбавлена вибухівки.

Чоловік планує відполірувати знахідку і використовувати її як імпровізований охолоджувач Фото: PA

Після очищення пристрій було повернуто Россу як пам'ятний сувенір. Тепер він планує відполірувати знахідку і використовувати її як імпровізований охолоджувач для напоїв на наступному барбекю.

"Покладу в неї лід і буду зберігати пиво. Чудовий привід для розмови", — пожартував Міллер.

Британець зізнався, що хоч день і минув даремно, головне — все завершилося щасливо.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла на тротуарі запечатану з 1987 року коробку. Пізніше стало зрозуміло, що Енн Трапані зі штату Нью-Йорк, США, знайшла в смітті унікальну реліквію.

Також стало відомо, що жінка повернулася з поїздки і не могла повірити в те, що чоловік зробив із підвалом. Житель Онтаріо Стівен Паркер здивував свою дружину Ешлі несподіваним і зворушливим вчинком. Поки вона перебувала в п'ятиденному відрядженні, він повністю перетворив їхній недоглянутий підвал на затишну робочу студію.