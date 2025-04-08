Тайвань представил "самый передовой в мире" чип: какие могут быть последствия

Тайваньская компания TSMC готовится к выпуску новых 2-нанометровых (2 нм) микрочипов, которые позволят устройствам работать быстрее, потреблять меньше энергии и справляться с более сложными задачами. При этом технология имеет некоторые проблемы.

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Характеристики "самого передового в мире" чипа раскрыл портал The Conversation. Среди его преимуществ — 10-15% прироста скорости вычислений и снижения энергопотребления на 20-30% по сравнению с предыдущими передовыми чипами. Плотность транзисторов увеличена примерно на 15%.

Смартфоны, ноутбуки и планшеты с 2-нм чипами получат лучшую производительность и смогут дольше работать без подзарядки. Это приведет к появлению более компактных и легких устройств без потери мощности. Высокая скорость обработки данных также сделает автономный транспорт и роботов более безопасными.

Новые чипы TSMC могут улучшить сервисы на основе ИИ, такие как голосовые помощники, перевод в реальном времени и автономные компьютерные системы. Таким образом центры обработки данных смогут потреблять меньше электричества.

Как отмечают в издании, несмотря на свои преимущества, 2 нм чипы также создают проблемы. Она из них заключается в производстве, которое требует сложных и дорогих технологий, таких как литография в экстремальном ультрафиолете.

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Кроме того, даже при относительно низком потреблении управление рассеиванием тепла становится критической проблемой, поскольку транзисторы уменьшаются, а плотность увеличивается. Перегрев может повлиять на производительность и долговечность чипа.

При этом авторы статьи подчеркнули, что мощные, энергоэффективные и компактные 2 нм чипы TSMC открывают двери к новым технологическим прорывам. Массовое производство ожидается уже во второй половине этого года.

Напомним, китайские ученые разработали передовой программируемый фотонный чип на тонкопленочной платформе ниобата лития, который может лечь в основу радаров и коммуникационных приложений следующего поколения.