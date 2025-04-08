Тайвань представив "найпередовіший у світі" чип: які можуть бути наслідки

Тайванська компанія TSMC готується до випуску нових 2-нанометрових (2 нм) мікрочіпів, які дадуть змогу пристроям працювати швидше, споживати менше енергії та справлятися зі складнішими завданнями. При цьому технологія має деякі проблеми.

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Характеристики "найпередовішого у світі" чипа розкрив портал The Conversation. Серед його переваг — 10-15% приросту швидкості обчислень і зниження енергоспоживання на 20-30% порівняно з попередніми передовими чипами. Щільність транзисторів збільшено приблизно на 15%.

Смартфони, ноутбуки та планшети з 2-нм чіпами отримають кращу продуктивність і зможуть довше працювати без підзарядки. Це призведе до появи більш компактних і легких пристроїв без втрати потужності. Висока швидкість обробки даних також зробить автономний транспорт і роботів безпечнішими.

Нові чіпи TSMC можуть поліпшити сервіси на основі ШІ, такі як голосові помічники, переклад у реальному часі та автономні комп'ютерні системи. Таким чином центри обробки даних зможуть споживати менше електрики.

Як зазначають у виданні, попри свої переваги, 2 нм чипи також створюють проблеми. Вона з них полягає у виробництві, яке вимагає складних і дорогих технологій, таких як літографія в екстремальному ультрафіолеті.

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Крім того, навіть за відносно низького споживання управління розсіюванням тепла стає критичною проблемою, оскільки транзистори зменшуються, а щільність збільшується. Перегрів може вплинути на продуктивність і довговічність чипа.

При цьому автори статті підкреслили, що потужні, енергоефективні та компактні 2 нм чипи TSMC відкривають двері до нових технологічних проривів. Масове виробництво очікується вже в другій половині цього року.

Нагадаємо, китайські вчені розробили передовий програмований фотонний чип на тонкоплівковій платформі ніобату літію, який може стати основою радарів і комунікаційних додатків наступного покоління.