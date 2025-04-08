СМИ сообщили, что бойцы ВСУ останутся без зарплат: в Минфине отреагировали

СМИ написали, правительство Украины снова сталкивается с проблемой финансирования войны. Для обеспечения оборонных потребностей на 2025 год якобы необходимо увеличить расходы на более 200 млрд грн, иначе военные могут остаться без выплат.

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Об этом сообщает "Экономическая правда".

Как пишут журналисты, ссылаясь на собственные источники, с начала года Министерство обороны уже превысило плановые расходы, в частности из-за закупки боеприпасов, для которых начали использовать средства, которые должны были идти на денежное обеспечение военных.

Вскоре правительство и парламент должны будут вынуждены внести изменения в закон "О государственном бюджете на 2025 год". Объем этих изменений может превысить сотни миллиардов гривен. В противном случае, до конца года могут возникнуть проблемы с выплатами военным.

В прошлом году ситуация была похожей, когда дефицит средств на оборону достиг полтриллиона гривен, и для покрытия этой нехватки парламент вынужден был принять решение о повышении налогов.

Бюджет на 2025 год предусматривает для Министерства обороны 1,568 трлн грн, что лишь на 31 млрд грн больше предыдущего года. Это приближенный предел возможностей экономики для финансирования военных нужд во время войны, и в прошлом году для достижения этого предела правительство повысило налоги.

Но, как утверждают журналисты, даже этой суммы может быть недостаточно. По данным первых трех месяцев 2025 года, Министерство обороны увеличивает расходы, что может привести к дефициту средств на выплаты военным в конце года. Увеличение расходов — это способ финансировать перевыполнение расходов Министерства обороны сейчас за счет средств, предусмотренных для будущих периодов. Это не требует изменений в бюджет, хотя на конец года выплаты военным могут быть под угрозой.

Согласно информации от собеседников в правительстве, государственные расходы на оборону в первом квартале 2025 года уже превысили 200 млрд грн, из которых большинство ушло на закупку боеприпасов и другого вооружения.

ЭП обратилась в Минобороны за комментарием, но ответ на момент публикации не поступил. Однако существует реальная угроза, что в последние месяцы года средств на выплаты военным не хватит.

Чтобы избежать этого, правительство и парламент должны внести изменения в бюджет, которые должны вступить в силу до августа, чтобы в сентябре было достаточно средств на выплаты.

Это не первый раз, когда в Украине повышаются оборонные расходы посреди года. Правительство пересматривает оборонный бюджет ежегодно с началом большой войны. В 2024 году возникла необходимость увеличить расходы из-за отсутствия военной помощи со стороны США в середине года.

Аналогичная ситуация возникла и из-за того, что США могут уменьшить поставки оружия или даже заставить Украину сесть за стол переговоров. Поэтому военное командование решило нарастить объемы закупок боеприпасов за свой счет, чтобы быть менее зависимыми от решений США.

В то же время, несмотря на перезагрузку Агентства оборонных закупок, остаются сомнения в эффективности его работы. Проблемы с коррупцией и неэффективными контрактами, которые привели к потерям, продолжают беспокоить.

Как и в прошлом году, правительство планирует покрыть увеличение расходов за счет перевыполнения плана доходов бюджета и повышения внутренних заимствований. При этом не планируется повышение налогов для финансирования войны.

Однако остается вопрос, достаточно ли этого для покрытия всех потребностей обороны, и хватит ли средств до конца года, будет зависеть от развития ситуации на фронте и на международной арене.

Отметим, что вскоре после публикации этой информации, в Минфине официально сообщили, что украинские военные будут получать зарплаты согласно плану: в госбюджете на 2025 год есть заложенные средства.

"Финансирование Вооруженных сил Украины является безоговорочным приоритетом для Министерства финансов. В то же время в СМИ появились сообщения о нехватке средств. Уже более трех лет полномасштабной войны все выплаты военным осуществляются своевременно и в полном объеме. Так же будет и в дальнейшем! Защитники Украины получают и будут получать денежное обеспечение согласно плану. Средства на это предусмотрены в госбюджете Украины на 2025 год", — говорится в заявлении Минфина.

В министерстве отметили, что информация, которую распространили СМИ о якобы угрозе выплат, не соответствует действительности.

Напомним, что единовременную выплату в размере одного миллиона гривен смогут получить не только контрактники Вооруженных сил Украины в возрасте от 18 до 24 лет, но и военнослужащие Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Также, военнослужащие Вооруженных сил Украины, выполняя свои обязанности по защите государства, имеют право на ряд льгот, гарантий и денежных компенсаций. Они получают денежное обеспечение, размер которого зависит от места прохождения службы и выполняемых задач. Это обеспечение включает основной оклад, надбавки, вознаграждения, а также подлежит индексации, как предусмотрено в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".