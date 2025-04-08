ЗМІ повідомили, що бійці ЗСУ залишаться без зарплат: у Мінфіні відреагували

ЗМІ написали, уряд України знову стикається з проблемою фінансування війни. Для забезпечення оборонних потреб на 2025 рік нібито необхідно збільшити видатки на понад 200 млрд грн, інакше військові можуть залишитися без виплат.

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Про це повідомляє "Економічна правда".

Як пишуть журналісти, посилаючись на власні джерела, з початку року Міністерство оборони вже перевищило планові витрати, зокрема через закупівлю боєприпасів, для яких почали використовувати кошти, що мали йти на грошове забезпечення військових.

Невдовзі уряд та парламент повинні будуть змушені внести зміни до закону "Про державний бюджет на 2025 рік". Обсяг цих змін може перевищити сотні мільярдів гривень. В іншому випадку, до кінця року можуть виникнути проблеми з виплатами військовим.

Минулого року ситуація була схожою, коли дефіцит коштів на оборону сягнув пів трильйона гривень, і для покриття цієї нестачі парламент змушений був ухвалити рішення про підвищення податків.

Бюджет на 2025 рік передбачає для Міністерства оборони 1,568 трлн грн, що лише на 31 млрд грн більше за попередній рік. Це наближена межа можливостей економіки для фінансування військових потреб під час війни, і торік для досягнення цієї межі уряд підвищив податки.

Але, як стверджують журналісти, навіть цієї суми може бути недостатньо. За даними перших трьох місяців 2025 року, Міністерство оборони збільшує видатки, що може призвести до дефіциту коштів на виплати військовим в кінці року. Збільшення видатків — це спосіб фінансувати перевиконання витрат Міністерства оборони зараз за рахунок коштів, передбачених для майбутніх періодів. Це не потребує змін до бюджету, хоча на кінець року виплати військовим можуть бути під загрозою.

Згідно з інформацією від співрозмовників у уряді, державні витрати на оборону в першому кварталі 2025 року вже перевищили 200 млрд грн, з яких більшість пішла на закупівлю боєприпасів та іншого озброєння.

ЕП звернулася до Міноборони за коментарем, але відповідь на момент публікації не надійшла. Однак існує реальна загроза, що в останні місяці року коштів на виплати військовим не вистачить.

Щоб уникнути цього, уряд та парламент мають внести зміни до бюджету, які повинні вступити в силу до серпня, щоб у вересні було достатньо коштів на виплати.

Це не перший раз, коли в Україні підвищуються оборонні видатки посеред року. Уряд переглядає оборонний бюджет щороку з початком великої війни. У 2024 році виникла потреба збільшити витрати через відсутність військової допомоги з боку США в середині року.

Аналогічна ситуація виникла й через те, що США можуть зменшити постачання зброї або навіть змусити Україну сісти за стіл переговорів. Тому військове командування вирішило наростити обсяги закупівель боєприпасів за власний рахунок, щоб бути менш залежними від рішень США.

Водночас, незважаючи на перезавантаження Агенції оборонних закупівель, залишаються сумніви в ефективності її роботи. Проблеми з корупцією та неефективними контрактами, що призвели до втрат, продовжують турбувати.

Як і минулого року, уряд планує покрити збільшення витрат через перевиконання плану доходів бюджету та підвищення внутрішніх запозичень. При цьому не планується підвищення податків для фінансування війни.

Проте залишається питання, чи достатньо цього для покриття всіх потреб оборони, і чи вистачить коштів до кінця року, залежатиме від розвитку ситуації на фронті та на міжнародній арені.

Відзначимо, що невдовзі після публікації цієї інформації, у Мінфіні офіційно повідомили, що українські військові отримуватимуть зарплати згідно з планом: у держбюджеті на 2025 рік є закладені кошти.

"Фінансування Збройних сил України є беззаперечним пріоритетом для Міністерства фінансів. Водночас у ЗМІ з'явилися повідомлення про брак коштів. Вже понад три роки повномасштабної війни всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі. Так само буде і надалі! Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно плану. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік", — йдеться в заяві Мінфіну.

У міністерстві зауважили, що інформація, яку поширили ЗМІ про нібито загрозу виплат, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що одноразову виплату в розмірі одного мільйона гривень зможуть отримати не лише контрактники Збройних сил України віком від 18 до 24 років, але й військовослужбовці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Також, військовослужбовці Збройних сил України, виконуючи свої обов'язки із захисту держави, мають право на ряд пільг, гарантій та грошових компенсацій. Вони отримують грошове забезпечення, розмір якого залежить від місця проходження служби та виконуваних завдань. Це забезпечення включає основний оклад, надбавки, винагороди, а також підлягає індексації, як передбачено в Законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".