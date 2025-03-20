Виплати ЗСУ: чи буде індексація грошового забезпечення бійцям у 2025 році

Військовослужбовці Збройних сил України, виконуючи обов'язки із захисту країни, мають право на законні пільги, гарантії та грошові компенсації.

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Військовослужбовці ЗСУ отримують грошове забезпечення, яке залежить від місця служби та виконуваних завдань. Це забезпечення включає посадовий оклад, надбавки та винагороди, а також підлягає індексації. Про це йдеться в Законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Оскільки служба пов'язана з виконанням обов'язків щодо захисту країни, військовослужбовці Збройних сил України мають право на законні пільги, гарантії та грошові компенсації. Так, грошове забезпечення військовослужбовця складається з:

посадового окладу та окладу за військовим званням;

щомісячних доплат, надбавок, постійних винагород і премій;

одноразових виплат і додаткових видів забезпечення.

Розмір грошового забезпечення залежить від:

посади військовослужбовця;

військового звання;

терміну служби;

умов військової служби;

кваліфікації;

наукового ступеня та вченого звання.

Також грошове забезпечення військовослужбовців підлягає індексації відповідно до закону. Підвищення зарплат, пов'язане з індексацією, має відбуватися з першого числа місяця, наступного після офіційного оприлюднення індексу споживчих цін. У 2025 році індексація проводитиметься, якщо індекс споживчих цін перевищить поріг індексації, встановлений на рівні 103%.

Державна служба статистики розраховує індекс споживчих цін не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним. Цей індекс публікується в офіційних виданнях, після чого фінансові відділи проводять перерахунок зарплат, зокрема грошового забезпечення військовослужбовців. Сума індексації зарплати визначається шляхом множення доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділену на 100%.

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