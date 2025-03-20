Выплаты ВСУ: будет ли индексация денежного обеспечения бойцам в 2025 году

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, выполняя обязанности по защите страны, имеют право на законные льготы, гарантии и денежные компенсации.

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Военнослужащие ВСУ получают денежное обеспечение, которое зависит от места службы и выполняемых задач. Это обеспечение включает должностной оклад, надбавки и вознаграждения, а также подлежит индексации. Об этом говорится в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Поскольку служба связана с выполнением обязанностей по защите страны, военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на законные льготы, гарантии и денежные компенсации. Так, денежное обеспечение военнослужащего состоит из:

должностного оклада и оклада по воинскому званию;

ежемесячных доплат, надбавок, постоянных вознаграждений и премий;

единовременных выплат и дополнительных видов обеспечения.

Размер денежного обеспечения зависит от:

должности военнослужащего;

воинского звания;

срока службы;

условий военной службы;

квалификации;

ученой степени и ученого звания.

Также денежное обеспечение военнослужащих подлежит индексации в соответствии с законом. Повышение зарплат, связанное с индексацией, должно происходить с первого числа месяца, следующего после официального обнародования индекса потребительских цен. В 2025 году индексация будет проводиться, если индекс потребительских цен превысит порог индексации, установленный на уровне 103%.

Государственная служба статистики рассчитывает индекс потребительских цен не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Этот индекс публикуется в официальных изданиях, после чего финансовые отделы проводят перерасчет зарплат, в том числе денежного обеспечения военнослужащих. Сумма индексации зарплаты определяется путем умножения дохода, подлежащего индексации, на величину прироста индекса потребительских цен, разделенную на 100%.

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