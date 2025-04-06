Чоловік розклав вздовж узбіччя 140 000 фунтів стерлінгів і їх ніхто не вкрав: чому так сталося
На Тайвані чоловік розклав велику суму грошей вздовж дороги, щоб просушити і зчинив ажіотаж. Купюри привернули увагу перехожих, але жоден з них не наважився взяти бодай одну.
Про це повідомляє видання Need To Know.
Подія сталася в місті Тайнань. Серед дня місцеві жителі помітили незвичну картину — на вулиці вздовж дороги були розкладені гроші.
Перехожі не наважилися наближатися до пачок з грошима, очікуючи якийсь підступ.
Втім, один з перехожих таки не витримав і повідомив до поліції про це "неподобство".
Правоохоронці відреагували і прибули на місце виклика. Тут з'ясувалося, що гроші у сумі близько 140 тисяч фунтів стерлінгів в еквіваленті розклав місцевий житель на ім'я Лі.
Він виявив, що вони відсиріли у сховку і вирішив їх підсушити.
Поліція порадила Лі віднести гроші до банку, і він погодився це зробити.
Нагадаємо, що чоловік показав купюри, зіпсовані червоним штампом з написом "Дональд Трамп живе тут" і стрілочкою, що вказує на Білий дім. Сертифікований фінансовий експерт і власник компанії Custom Fit Financial, розповів, що в більшості випадків такі банкноти дійсні.
Також повідомлялося, що в США жінка знайшла конверт із 6 тис. доларів готівкою, що валявся за кількома картонними коробками на задньому дворі. Однак скористатися грошима американка так і не змогла.