Чоловік розклав вздовж узбіччя 140 000 фунтів стерлінгів і їх ніхто не вкрав: чому так сталося

На Тайвані чоловік розклав велику суму грошей вздовж дороги, щоб просушити і зчинив ажіотаж. Купюри привернули увагу перехожих, але жоден з них не наважився взяти бодай одну.

Про це повідомляє видання Need To Know.

Подія сталася в місті Тайнань. Серед дня місцеві жителі помітили незвичну картину — на вулиці вздовж дороги були розкладені гроші.

Перехожі не наважилися наближатися до пачок з грошима, очікуючи якийсь підступ.

Втім, один з перехожих таки не витримав і повідомив до поліції про це "неподобство".

Правоохоронці відреагували і прибули на місце виклика. Тут з'ясувалося, що гроші у сумі близько 140 тисяч фунтів стерлінгів в еквіваленті розклав місцевий житель на ім'я Лі.

Він виявив, що вони відсиріли у сховку і вирішив їх підсушити.

Поліція порадила Лі віднести гроші до банку, і він погодився це зробити.

