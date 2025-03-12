У Кремлі бояться реакції росіян: у британській розвідці оцінили масований удар по РФ

У Міноборони Великої Британії звернули увагу на підозрілу тишу у державних ЗМІ щодо нічної атаки. Розвідники пояснили, що цей наліт БПЛА підкреслив виклик, який стоїть перед Москвою.

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Вночі на 11 березня Росію атакували сотні дронів, гучно було навіть у Москві. Цю масовану атаку БПЛА 12 березня прокоментували у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Там наголосили, що йдеться про найбільші за увесь час війни удари безпілотниками по РФ. Удари були націлені на декілька регіонів країни-агресорки, включно зі столицею та населеними пунктами поблизу.

У російському Міноборони заявили про перехоплення і ліквідацію 337 дронів, 91 з них — над Московською областю. Повідомлялось про пожежі у Москві, припинення роботи усіх чотирьох столичних аеропортів, а також призупинення залізничного сполучення між Москвою і Домодєдово.

У британській розвідці пояснили, що останні удари ЗСУ вглиб Росії підкреслюють виклик, який стоїть перед країною агресоркою. Йдеться про необхідність захисту ворожої інфраструктури й стратегічних об’єктів, які Кремлю потрібно балансувати з операціями на лінії фронту.

"Путін і російське вище керівництво майже напевно вважають, що здатність України як атакувати, так і спричиняти дезорганізацію всередині Москви є значним збентеженням. Це також підриває наратив російського керівництва про конфлікт як про локальну операцію, а не війну. Російські державні ЗМІ висвітлювали ці удари мінімально, що, ймовірно, відображає занепокоєння російського керівництва щодо будь-якої потенційної негативної реакції населення", — зауважили у Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, голова комітету з оборони Держдуми Андрій Картаполов після масованої атаки по РФ закликав вдарити по Україні ракетами "Орешник".

11 березня про результати удару по Росії розповіли у Генштабі ЗСУ. Також командування прокоментувало повідомлення про те, що постраждали цивільні об’єкти.