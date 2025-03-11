"Як прелюдія": РНБО розповіло про сигнал, який 300 дронів України надіслали Путіну (відео)

Президент РФ Володимир Путін повинен бути зацікавлений у припиненні повітряних ударів, заявили представник РНБО Андрій Коваленка. Путіна намагаються мотивувати атаками по НПЗ та Москві.

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Начальник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки Андрій Коваленко наліт дронів на Москву 11 березня пов'язав з початком переговорів у Саудівській Аравії. Він пояснив, що президенту Російської Федерації Володимиру Путіну надіслали сигнал, щоб зацікавити його у перемир'ї. Про дії України та про спробу впливу на позицію Кремля Коваленко розповів у відеозверненні на YouTube-каналі.

Мирні переговори та дрони в Москві - заява Коваленка

Коваленко написав під відео, що нічний наліт безпілотників на російську столицю — це попередження, яке отримали у Кремлі.

"Атака Москви як прелюдія", — пояснив посадовець.

Представник РНБО зауважив, що події 11 березня — це наймасовіша повітряна атака на Москву та Московську область. Перед цим відбулись масовані та регулярні нальоти на російські нафтопереробні заводи, які "можуть мати значні наслідки для їхньої економіки". З його слів, це сигнали, які повинні переконати Кремль у потребі перемир'я в повітрі.

"Це додатковий сигнал Путіну, що припинення вогню з повітря так само має бути в його інтересах", — сказав Коваленко.

Мирні переговори та дрони в Москві 11 березня

Зазначимо, в ніч на 11 березня мешканці Москви та Московської області почали публікували фотографії та відео з вибухами, пожежами, польотами дронів. Як заявили у Міноборони РФ, відбулась атака понад 300 безпілотників: зі слів росіян, усі пристрої збили російські засоби ППО. Кадри з мережі показали займання на АЗС та нафтобазах. При цьому мер Москви Сергій Собянін підтвердив атаку майже 70 БПЛА, а міжнародні аеропорти "Жуковський", "Домодєдово", "Внуково" і "Шереметьєво" навколо російської столиці не працювали через оголошення сигналу "Ковьор".

Тим часом у місті Джидда в Саудівській Аравії почалась зустріч делегацій США та України щодо досягнення перемир'я та початку мирних перемовин. Перед цим президент України Володимир Зеленський озвучив кроки, на які готові піти українці заради тимчасового припинення вогню. Зокрема, пропонується припинити повітряні та морські атаки. Згодом може іти мова про появу миротворців. Крім того, президент згадав можливість обміну полоненими, якщо на це погодиться російська сторона.

Нагадуємо, 11 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков розповів, чи є правдивими повідомлення західних про готовність Москви до перемир'я. 10 березня Кремль пояснив, чи буде надсилати своїх представників на перемовини.