Слідом за українками. Росіянок образили в сиквелі "Сексу й міста"

Російські жінки обурені тим, що творці одного з найпопулярніших серіалів транслюють про них стереотипне уявлення по всьому світу.

Не встиг вщухнути скандал навколо стереотипного показу українок у другому сезоні серіалу "Емілі в Парижі", як тепер настала черга обурюватися росіянок, яким дуже не сподобалося те, якими показані їхні співвітчизниці в уявленні героїнь серіалу "І просто так…", що є продовженням "Сексу і міста", повідомляє 360tv.ru

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У сцені з восьмої серії нова героїня проекту Сіма у виконанні Саріти Чоудрі висловила припущення, що її сусідка на Мангеттені – російська повія, оскільки може дозволити собі орендувати таку дорогу квартиру.

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Російські жінки обурилися таким поворотом сюжету та навіть запустили гештег #metoorussian на сторінці сиквелу в мережі. Вони незадоволені тим, як росіянок уявляють у такому всесвітньо популярному проєкті. За їхніми словами, сценаристам чомусь не спало на думку, що росіянки можуть бути талановитими дизайнерами, підприємцями, моделями та заробляти цим, а не торгівлею своїм тілом.

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"Нам потрібне офіційне вибачення, а не блокування наших коментарів, лол", "Змініть авторів якнайшвидше, будь ласка", "У Керрі російські дівчата — хвора тема, після того як Біга забрала Наташа. А якщо серйозно, це безглуздя", " Огидно! Іншого слова й не підібрати. Як можна було так принизливо висловитися про російських жінок. Вимагаємо вибачень", "Я шокована тим, що @hbo вважав прийнятним пов'язувати слово "шл***дра" з певною національністю. Багато людей у світі ніколи нічого не чули про росіян, і з таким великим шоу, як це, єдина асоціація, яка у них буде відтепер, це "російська шл***дра"? У цьому діалозі національність була не потрібна ... Ця фраза глибоко ранить мене. Як російська жінка, я і раніше стикалася з цим стереотипом, сподіваючись, що він скоро перестане існувати. Медійне уявлення про жінок із пострадянських країн має змінитися", " Говорячи про "російських повій" і їхнє розкішне життя в цьому безглуздому серіалі, який вам варто подивитися, якщо "Секс і місто" щось означає для вас… @ hbo серйозно? Це ваша нова політика терпимості та прийняття?” – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, за що українки образилися на серіал "Емілі в Парижі", який після скандалу продовжили на третій сезон. Netflix відреагував на скандал навколо Петри, яку зіграла колишня киянка Дар'я Панченко.

Раніше сиквел "Сексу" вже вразив скандал, пов'язаний із Крісом Нотом, якого кілька жінок звинуватили в сексуальному насильстві. Його навіть вирізали з останнього епізоду серіалу. Його герой помер ще в першій серії шоу, що не сподобалося глядачам, але потім спалахнув секс-скандал, який повністю переключив увагу аудиторії.