Після скандалу з Україною. Серіал "Емілі в Парижі" продовжили на два сезони

Нашумілий в Україні серіал від Netflix ще двічі повернеться на екрани.

Напередодні стало відомо про планування зйомок 3-го та 4-го сезонів популярного серіалу режисера Даррена Стара від стримінгової платформи Netflix "Емілі в Парижі". Про це повідомляється на офіційній сторінці серіалу в Instagram.

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"Емілі офіційно повертається ще на два сезони", – повідомили творці серіалу новину шанувальникам проєкту.

[ + – ] Серіал "Емілі в Парижі" продовжили на 3-й та 4-й сезони.

Картина зображує життя американки Емілі Купер, яка приїжджає до Парижа у справах роботи на рік, проте стикається з різними сторонами життя французької столиці, закохується, заводить друзів тощо.

Наприкінці 2021 року вийшов другий сезон "Емілі в Парижі", в одній із серій якого з'явилася українка з нетиповим ім'ям Петра, яка без смаку одягається і вчить головну героїню красти речі з магазину. Через цей інцидент піднялася хвиля обурень у соцмережах, зокрема, українки висловили свою позицію щодо образу української жінки в кіно та у світі загалом.

[ + – ] Головна акторка серіалу Лілі Коллінз повідомила своїм підписникам радісну новину.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко також висловив своє занепокоєння зневагою образу українців та заявив, що зв'яжеться з адміністрацією стримінгової платформи. Згодом Netflix відповів, що візьме до уваги занепокоєння українців цим інцидентом і намагатиметься у 2022 році бути у тіснішому контакті з Україною, щоб надалі уникнути таких непорозумінь.

Раніше Фокус повідомляв про те, що ми знаємо про акторку, яка втілила на екрані скандальний образ українки Петри.

Нагадаємо, за що українки образилися на "Емілі в Парижі".