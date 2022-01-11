После скандала с Украиной. Сериал "Эмили в Париже" продлили на два сезона

Нашумевший в Украине сериал от Netflix еще дважды вернется на экраны

Накануне стало известно о планировании съемок 3-го и 4-го сезонов популярного сериала режиссера Даррена Стара от стриминговой платформы Netflix "Эмили в Париже". Об этом сообщается на официальной странице сериала в Instagram.

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"Эмили официально возвращается еще на два сезона", – сообщили создатели сериала новость поклонникам проекта.

[ + – ] Сериал "Эмили в Париже" продлили на 3-й и 4-й сезоны.

Картина изображает жизнь американки Эмили Купер, которая приезжает в Париж по делам работы на год, однако сталкивается с разными сторонами жизни французской столицы, влюбляется, заводит друзей и т.д.

В конце 2021 года вышел второй сезон "Эмили в Париже", в одной из серий которого появилась украинка с нетипичным именем Петра, которая безвкусно одевается и учит главную героиню воровать вещи из магазина. Из-за этого инцидента поднялась волна возмущений в соцсетях, в частности, украинки выразили свою позицию относительно образа украинской женщины в кино и в мире в целом.

[ + – ] Главная актриса сериала Лили Коллинз сообщила своим подписчикам радостную новость.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко также выразил свою обеспокоенность пренебрежением образа украинцев и заявил, что свяжется с администрацией стриминговой платформы. Впоследствии Netflix ответил, что примет во внимание обеспокоенность украинцев этим инцидентом и будет пытаться в 2022 году быть в более тесном контакте с Украиной, чтобы в дальнейшем избежать таких недоразумений.

Ранее Фокус сообщал о том, что мы знаем об актрисе, воплотившей на экране скандальный образ украинки Петры.

Напомним, за что украинки обиделись на "Эмили в Париже".