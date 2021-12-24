Минкульт ответил на скандал вокруг образа украинки в сериале "Эмили в Париже"

Глава ведомства Александр Ткаченко рассказал, что готовит официальное обращение к создателям сериала из-за "карикатурного образа" девушки из Украины в популярном сериале..

В Сети разгорелся скандал вокруг стереотипного образа украинки Петры, появившуюся во втором сезоне сериала от Netflix "Эмили в Париже". На то, как предвзято показана девушка из Киева, обратили внимание не только отечественные зрители и блогеры, но и Министерство культуры и информационной политики Украины в лице его руководителя Александра Ткаченко. В своем Telegram-канале он сообщил, что намерен отправить официальное обращение администрации стриминговой платформы Netflix, которая занималась производством сериала.

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Политик признался, что раньше смотрел "Эмили в Париже" и считает проект "неплохим развлекательным сериалом". Однако после просмотра фрагмента второго сезона у него появилось несколько замечаний.

"Netflix хорошо знаком с Украиной, достаточно сказать, что большинство улиц Парижа в фильме "Последний наемник" снимались в Киеве. Вдобавок, с популяризацией нашей культуры, европейцы и американцы должны были слышать о наших художниках и не только. Хотя бы и о дирижере Оксане Лынив, теннисистке Элине Светолиной, певице Джамале, дизайнере Вите Кин… Но этого, наверное, мало. И придется продолжать сражаться со стереотипами. Если в 90-х и 2000-х украинских ребят изображали преимущественно как гангстеров, со временем это изменилось", – пишет министр.

[ + – ] Александр Ткаченко пообещал связаться с Netflix Фото: Скриншот

Ткаченко удручен тем, как в одном из самых популярных сериалов Netflix показана наша соотечественница.

"В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой стороны – еще и оскорбителен. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть..", – подчеркнул он.

[ + – ] Киевлянка Петра в сериале

Напомним, бывшая жительница Киева по имени Петра появляется в четвертой серии второго сезона. Главная героиня Эмили знакомится с ней на курсах французского языка. Петра сразу проявляет себя как недалекая и навязчивая особа, отличающаяся дурным вкусом и наклонностями получать все бесплатно. В частности, она учит Эмили воровать вещи в магазине. "Ти шо, здуріла?", – реагирует Петра на просьбу Эмили вернуть украденное в магазин. По словам девушки, если ее поймают, то сразу же депортируют домой.

Второй сезон "Эмили в Париже" вышел на Netflix 22 декабря.

Напомним, что в начале декабря 2021 года Лили Коллинз, исполнительница главной роли в сериале, появилась на премьере второго сезона в идеальном черном образе.