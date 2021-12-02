Лили Коллинз появилась на премьере в идеальном черном наряде

Актриса посетила пресс-конференцию, посвященную второму сезону сериала "Эмили в Париже" с новой прической

22 декабря 2021 состоится премьера второго сезона сериала "Эмили в Париже" от Netflix. И в честь этого события актеры сериала посетили торжественную пресс-конференцию. Исполнительница главной роли, Лили Коллинз, появилась в идеальном черном total-look. Об этом пишет Daily Mail.

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Лили ради сериала, посвященному приключениям молодой американки во французской столице, даже сменила прическу. Она выбрала классическую рваную челку, которую так любят парижанки и ее стилисты явно вдохновлялись обликом таких кинодив, как Бриджит Бардо и Джейн Биркин.

Фото: Getty Images

А на мероприятии она появилась в роскошном и одновременно простом наряде, главной изюминкой которого стала атласная юбка со сложной драпировкой.

Кто создал этот наряд Лили не сообщила, но модные журналисты подозревают, что это была Патриция Филд. Знаменитый художник по костюмам, ранее работавшая над сериалом "Секс в большом городе".

Именно она придумала пачку Кэрри Брэдшоу, в которой она появляется в титрах и создавала образы для фильма "Дьявол носит Prada".

Именно Патрицию требовали вернуть поклонники сериала, когда увидели первые фото со съемочной площадки сиквела "И просто так". Наряды, в которых теперь щеголяют актрисы сериала, явно не дотягивают до шикарных нарядов, показанных в сериале-предшественнике.